НАТО може відмовитися від щорічних самітів – Reuters

27 квітня 2026, 20:28
НАТО може відмовитися від щорічних самітів – Reuters
Фото: Пресслужба ПА НАТО
Альянс розглядає проведення зустрічей раз на два роки.

У Північноатлантичному альянсі обговорюють можливість відмови від практики щорічних самітів, запровадженої останніми роками.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на дипломатичні джерела. 

За даними співрозмовників агентства, частина союзників пропонує проводити саміти рідше – наприклад, раз на два роки. 

Зокрема, саміт 2027 року в Албанії можуть перенести на осінь, а зустріч у 2028 році – взагалі скасувати.

Серед причин називають як політичні фактори, зокрема вибори у США, так і прагнення підвищити ефективність зустрічей. Остаточне рішення ще не ухвалене і залежатиме від генерального секретаря НАТО Марка Рютте.

У Альянсі наголошують, що незалежно від частоти самітів, консультації та координація між країнами-членами триватимуть.

 

НАТОсаміт

