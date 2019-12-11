Кулеба: Україна вступить в НАТО раніше, ніж в ЄС
Віцепрем’єр-міністр з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба вважає, що України стане членом НАТО раніше, ніж вступить до Євросоюзу, повідомляє "Європейська Правда".
Кулеба не став озвучувати конкретну дату отримання такого політичного рішення, але висловив припущення, що Україна отримає таку пропозицію від НАТО швидше, ніж від ЄС.
"Я вважаю, що ми у НАТО вступимо раніше, ніж у ЄС", - заявив Кулеба.
1 листопада Кулеба повідомив, що Україна офіційно звернулася до НАТО з проханням приєднатися до Програми розширених можливостей (EOP).
Ця програма, зокрема, надає доступ до розширеного діалогу у сфері розвідки, а також дозволяє громадянам країн-партнерів обіймати посади в штаб-квартирі НАТО або в командній структурі Альянсу.
Нагадаємо, що Україна домовилася про оновлений пакет допомоги від НАТО
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