Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Кулеба: Україна вступить в НАТО раніше, ніж в ЄС

Віцепрем’єр-міністр з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба вважає, що України стане членом НАТО раніше
Кулеба не став озвучувати конкретну дату отримання такого політичного рішення, але висловив припущення, що Україна отримає таку пропозицію від НАТО швидше, ніж від ЄС.
Кулеба: Україна вступить в НАТО раніше, ніж в ЄС Дмитро Кулеба. Фото: lb.ua

Віцепрем’єр-міністр з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба вважає, що України стане членом НАТО раніше, ніж вступить до Євросоюзу, повідомляє "Європейська Правда".

Кулеба не став озвучувати конкретну дату отримання такого політичного рішення, але висловив припущення, що Україна отримає таку пропозицію від НАТО швидше, ніж від ЄС.

"Я вважаю, що ми у НАТО вступимо раніше, ніж у ЄС", - заявив Кулеба.

1 листопада Кулеба повідомив, що Україна офіційно звернулася до НАТО з проханням приєднатися до Програми розширених можливостей (EOP).

Ця програма, зокрема, надає доступ до розширеного діалогу у сфері розвідки, а також дозволяє громадянам країн-партнерів обіймати посади в штаб-квартирі НАТО або в командній структурі Альянсу.

Нагадаємо, що Україна домовилася про оновлений пакет допомоги від НАТО

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

12 11 2019 12:12
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Поправки Лозового", українському космосу бути, в Київ повертаються райради

"Поправки Лозового", українському космосу бути, в Київ повертаються райради

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.