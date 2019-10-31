Україна домовилася про оновлений пакет допомоги від НАТО - Зеленський
Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час за засідання Комісії Україна-НАТО.
"Сьогодні ми домовилися про оновлений консолідований пакет проєктів і практичних заходів, обговорили перспективи нашої співпраці в рамках розширених можливостей НАТО", - сказав Володимир Зеленський.
Також президент додав, що Україна буде нарощувати обмін інформацією, розвивати лінії комунікації та активізує проведення спільних навчальних заходів з Альянсом.
"Тільки ефективні реформи є запорукою нашого членства в Альянсі. Ми віддані трансформації України відповідно до стандартів НАТО. Ми прагнемо поглибити співпрацю для зміцнення обороноздатності, посилити стійкість України до сучасних загроз, підвищити взаємодію між державними органами України та структурами НАТО. Ми вдячні, що альян єс продовжує надавати нам політичну та практичну допомогу. Особливо, у реформуванні сектору безпеки та оборони України", - сказав Володимир Зеленський.
Також, за словами генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, Україна має взяти участь у навчальній місії в Іраку.
Нагадаємо, що Зеленський запропонував комісії Україна-НАТО розглянути можливість приєднання Києва до програми.
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