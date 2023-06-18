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ПОЛІТИКА

Кулеба відповів Пєскову про "демілітаризацію"

18 червня 2023, 18:29
Кулеба відповів Пєскову про
Фото: з вільних джерел
У москві незабаром можуть заявити про виконання інших "завдань", які поставив путін, передбачає очільник МЗС.

Нинішня російська влада навіть свою поразку у війні проти України зможе "продати" росіянам, як перемогу.

Про це написав глава українського МЗС Дмитро Кулеба у Facebook.

Він прокоментував заяву речника кремля Дмитра Пєскова про начебто "демілітаризацію" України. Міністр припустив, що у москві незабаром можуть заявити про виконання інших "завдань", які поставив президент путін.

"У наступних серіях: фактично, усі задачі "СВО" виконані. Україна як член ЄС і НАТО не зможе напасти на росію, Крим більше не є тягарем для російського бюджету, "нацисти" залишилися лише в росії, а втрати російських солдатів та техніки в Україні, про які ми нікому не розкажемо, допомогли нам виправити помилки й зробити росію сильнішою. росія сильна як ніколи", – написав Кулеба.

На його думку, путін зможе видати росіянам і втрату Криму, і поразку у війні за перемогу. Тому він закликав партнерів посилювати підтримку України.

"Головне для партнерів – не боятися глобальних змін і не зупинятися у підтримці України. Життя без сучасної росії можливе", – додав Кулеба.

Напередодні Дмитро Пєсков заявив, що росія нібито багато в чому вже виконала завдання так званої "спецоперації", а саме "демілітаризувала" Україну. У спробах пояснити свою заяву, він сказав, що Україна все менше використовує свою зброю і більше покладається на озброєння країн Заходу.

війнадемілітаризаціяКулебапєсков

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