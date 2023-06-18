У путіна заявили, що демілітаризація України "багато у чому виконана"

Власної зброї, за словами Пєскова, у Києва майже не лишилось.

У путіна заявили, що завдання з демілітаризації України можна вважати "фактично багато у чому виконаним".

Про це в інтерв’ю RT Arabic заявив речник російського диктатора Дмітрій Пєсков, пише УП.

Як видно з заяви Пєскова, "демілітаризацією" в росії вважали позбавлення України радянської застарілої зброї.

"Дійсно, Україна була сильно мілітаризована на момент початку СВО. І, як учора сказав путін, одним із завдань була демілітаризація України. Фактично це завдання багато в чому виконано. Дедалі менше власної зброї використовує Україна. І дедалі більше вона використовує системи озброєнь, які їй постачають країни Заходу", — заявив Пєсков.

При цьому він розкритикував країни Північно-атлантичного Альянсу «під керівництвом Вашингтону» за захист України та надання їй допомоги для боротьби із російською агресією, звинувативши їх у тому, що вони "влазять" у конфлікт і стають "його сторонами".

"Це призводить до того, що конфлікт затягується, що ситуація в Європі стає більш напруженою, непередбачуваною. І, звісно, це зобов'язує росію до того, щоб застосовувати більш рішучі заходи для забезпечення безпеки людей на Донбасі та безпеки рф" — підсумував Пєсков.

Нагадаємо, президент росії путін під час зустрічі з африканською делегацією запевняв гостей, що його логіка у війні проти України "бездоганна" з погляду міжнародного права і статуту ООН.