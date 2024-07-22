Кулеба вирушає до Китаю

Головною темою обговорень стане припинення агресії росії.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба їде до КНР для проведення переговорів щодо двосторонніх відносин і шляхів до справедливого миру через війну рф.

Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ.

Вже 23-25 липня глава МЗС України Дмитро Кулеба здійснить візит до Китаю на запрошення міністра закордонних справ Китайської Народної Республіки Ван Ї.

Під час зустрічей і переговорів країни проведуть обмін думками щодо актуального стану та перспектив розвитку двосторонніх відносин.

"Головною темою обговорень стане пошук шляхів припинення російської агресії та можливої ролі Китаю у досягненні сталого і справедливого миру", - йдеться в заяві МЗС.

Раніше Кулеба заявив, що якби Китай взяв участь у Саміті миру — це був би правильний крок.