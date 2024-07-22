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Кулеба вирушає до Китаю

22 липня 2024, 12:24
Кулеба вирушає до Китаю
Фото: з вільних джерел
Головною темою обговорень стане припинення агресії росії.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба їде до КНР для проведення переговорів щодо двосторонніх відносин і шляхів до справедливого миру через війну рф. 

Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ.

Вже 23-25 липня глава МЗС України Дмитро Кулеба здійснить візит до Китаю на запрошення міністра закордонних справ Китайської Народної Республіки Ван Ї. 

Під час зустрічей і переговорів країни проведуть обмін думками щодо актуального стану та перспектив розвитку двосторонніх відносин. 

"Головною темою обговорень стане пошук шляхів припинення російської агресії та можливої ролі Китаю у досягненні сталого і справедливого миру", - йдеться в заяві МЗС.

Раніше Кулеба заявив, що якби Китай взяв участь у Саміті миру — це був би правильний крок.

 

КитайвізитДмитро Кулеба

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