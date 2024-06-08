Кулеба: Якби Китай взяв участь у Саміті миру — це був би правильний крок

За його словами, Київ та Пекін перебувають в активному діалозі щодо бачення шляхів завершення війни.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що якби Китай взяв участь у Саміті миру — це був би правильний крок, який може наблизити мир.

Під час інтерв'ю "Укрінформу" він додав, що це також могло б продемонструвати збалансовану позицію Пекіна в контексті війни.

Зараз Київ та Пекін перебувають в активному діалозі щодо бачення шляхів завершення війни. Україна, продовжив міністр, намагається переконати, що фундаментальним для обох держав є принцип територіальної цілісності.

"Відповідно, він має лежати в основі будь-якого плану врегулювання. Ми переконані, що саме "формула миру" є тією основою, яка дає можливість просуватися до справедливого миру, заснованого на принципі територіальної цілісності та поваги до Статуту ООН", — сказав міністр, додаючи, що цього тижня у Пекіні відбулися перші за багато років політичні консультації між міністерствами двох країн.

Також Кулеба розповів, що через Саміт миру у москві панує істерична атмосфера. Адже ця зустріч здатна зруйнувати міф, який поширює ворог, про поділ світу на проукраїнські Європу та Америку і решту держав, які підтримують росію.

"Ми задоволені тим, яка істерична атмосфера панує в москві через Саміт миру. Ми бачимо це за їхніми діями та спробами перешкодити проведенню саміту", — наголосив Кулеба, додаючи, що світова більшість підтримує Статут ООН та міжнародне право.

Міністр також назвав цей саміт глобальною битвою, яку веде Україна на всіх континентах та в усіх куточках світу. А з наближенням дати зустрічі вона стає все більш запеклою.

"Сили російської та української дипломатій, м’яко кажучи, не рівні, коли йдеться про ресурси, — прокоментував Кулеба. — Але разом з нашими союзниками та завдяки грамотним і системним діям — ми переграємо ворога".