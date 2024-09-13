ЄС стикається з посиленим шпигунством з боку Китаю та росії – Politico

Пекін, за даними представника розвідки, вербує агентів серед політиків ЄС, які продемонстрували вірність москві.

Шпигунські операції Пекіна і москви, включно з вербуванням агентів, дедалі більше перетинаються в Європейському союзі.

Про це з посиланням на високопоставленого представника європейської розвідки, пише Politico.

Пекін, за даними представника розвідки, вербує агентів серед політиків ЄС, які продемонстрували вірність москві.

Дві держави, які пообіцяли партнерство, що далеко йде, але формально не є союзниками, поділяють схожі цілі: підірвати Захід, послабити підтримку України і розділити ліберальні демократії, сказав Міхал Куделка, глава внутрішньої розвідки Чеської Республіки.

У письмових відповідях журналістам Куделка зазначив, що "невипадково, що одні й ті самі суб'єкти можуть служити інтересам як російської федерації, так і Китайської Народної Республіки".

За його словами, є докази того, що обидві країни намагалися завербувати агентів з числа антизахідних політиків Європи, хоча формальна співпраця між їхніми розвідувальними службами залишається обмеженою.

Однак, акцентує Міхал Куделка, причина цього не у співпраці та координації дій спецслужб цих країн, а в тому, що вони обидві ворожі до сьогоднішнього«колективного Заходу.

Як підкреслили в Politico, коментарі Куделки стали першим випадком, коли високопоставлений співробітник європейської розвідки публічно висловився щодо китайських і російських шпигунських операцій у Європі відтоді, як у березні його агентство розкрило масштабну російську кампанію впливу.

Журналісти нагадали, що ця операція була спрямована на членів Європейського парламенту, запрошених для участі в телешоу під назвою Voice of Europe — яке, як пізніше з’ясувалося, фінансувалося прокремлівськими оперативниками.

"Згодом повідомлялося, що кілька учасників програм Voice of Europe отримували платежі від китайських інтересів", — пише Politico.

На думку аналітиків, такий "збіг" є прихованим сигналом про потепління відносин між москвою і Пекіном.

"Обидві країни знають, що не зможуть перемогти країни ЄС або НАТО економічно або силою, тому вони роблять усе можливе, щоб підірвати їхню єдність, згуртованість і готовність будь-якими доступними способами", — сказав Куделка.

На думку експертів з безпеки, Китай прагне й надалі використовувати розгалужену шпигунську мережу росії в Європі для досягнення своїх цілей, а саме розколу країн ЄС і ослаблення їхніх стосунків із Вашингтоном.

"По суті, це люди, які тривалий час були залучені росіянами, а потім, останнім часом, втрутилися китайці", — цитує Politico незалежного аналітика, що спеціалізується на Китаї, Філіпа Йіроуса.

Аналітик припустив, що, оскільки Китай і росія продовжують об'єднуватися, окремі кооптовані особи, найімовірніше, працюватимуть на обидві авторитарні держави.