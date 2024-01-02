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Кулеба закликав партнерів передати Україні більше систем ППО та ракет

02 січня 2024, 13:31
Кулеба закликав партнерів передати Україні більше систем ППО та ракет
Фото: РБК-Україна
Міністр закликав іноземні держави рішуче відреагувати на чергову російську терористичну атаку.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба після ранкової атаки рф закликав партнерів прискорити постачання Україні додаткових систем протиповітряної оборони, ударних дронів та далекобійних ракет.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ України.

Глава МЗС зауважив, що вночі 2 січня росія здійснила черговий масований ракетний удар по українських містах. Ворог запустив десятки ударних безпілотників, крилатих та аеробалістичних ракет по Києву, Харкову, Миколаєву, Кропивницькому та інших населених пунктах.

Станом на ранок вже відомо про 92 поранених та 4 загиблих людей. Враховуючи те, що пошуково-рятувальні роботи тривають, кількість постраждалих може зрости.

"росія продовжує воювати з українськими жінками, дітьми та літніми людьми. Об‘єкти, які атакувала російська армія, були виключно цивільними", - наголосив Кулеба.

Міністр закликав іноземні держави рішуче відреагувати на чергову російську терористичну атаку вжиттям комплексу заходів, який, зокрема, включатиме прискорення постачання Україні додаткових систем ППО, бойових дронів усіх типів, далекобійних ракет з радіусом дії 300+ кілометрів, ухвалення рішення про передачу заморожених російських активів для потреб нашої країни та припинення контактів із російськими дипломатами у відповідних столицях та міжнародних організаціях.

"Терористичний режим в Москві має відчути, що міжнародна спільнота не буде закривати очі на вбивства мирного українського населення та руйнування української критичної інфраструктури", - зазначив глава МЗС.

Нагадаємо, що російські війська рано вранці 2 січня запустили по Україні ракети. Під масованим ударом опинилися Київ та Харків, вибухи лунали й в інших регіонах.

 

Кулебавійна в Україніросія окупантиракетні атаки

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