НОВИНИМіністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав світ визнати Росію державою-терористом після обстрілу російськими силами колонії в окупованій Оленівці, де вони утримували українських військовополонених.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Кулеба закликав визнати РФ державою-терористом після обстрілу колонії з українськими полоненими
Фото: з вільних джерел
Як повідомляє iPress.ua, відповідну заяву він опублікував у своєму Twitter.
"Росіяни вчинили ще один жахливий воєнний злочин, обстрілявши виправну установу в окупованій Оленівці, де вони тримали українських військовополонених. Закликаю всіх партнерів жорстко засудити це брутальне порушення міжнародного гуманітарного права і визнати РФ державою-терористом", - заявив він.
Вранці 29 липня російські пропагандистські ЗМІ заявили про обстріл колонії в Оленівці Донецької області, де утримуються українські полонені. Повідомляють про понад 50 загиблих серед них.
Джерела з розвідки наголошують, що цей обстріл здійснила російська армія.
Наслідки обстрілу уточнюються.
У селищі Оленівка під Маріуполем на Донеччині розташовані дві фільтраційні тюрми загарбників. Тут утримуються колишні правоохоронці, проукраїнські активісти, «неблагонадійні» до винесення вироку або проходження фільтрації, волонтери, які евакуювали маріупольців. Також була інформація, що сюди привезли з Маріуполя полонених українських військових.
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