Кулеба закликав якнайшвидше прийняти Україну до НАТО та ЄС

Голова МЗС закликав не звертати увагу на російські заяви та погрози.

Членство України в НАТО та ЄС стане найкращою гарантією безпеки на європейському континенті, що відповідає інтересам Заходу.

Про це заявив голова МЗС України Дмитро Кулеба на саміті Україна-Оксфорд 2023 "Європейські горизонти для України".

Він зазначив, що вступ України до НАТО не повинно виглядати як благодійність чи відкуп.

"Воно становить прагматичний інтерес для самої європейської спільноти. Членство України в ЄС та НАТО стане гарантією довгострокового миру та стабільності. Натомість подальша невизначеність була би дуже необачною", - сказав він.

Він зазначив, що якщо західні країни надалі зволікатимуть з прийомом України до НАТО та ЄС, то це спонукатиме росією проводити нові агресії проти України. Також він закликав не оглядатись на те, що говорять у москві.

"З путіним все скінчено. Він виклав усі свої карти на стіл. Він банкрут. Але Україна має перемогти, щоб він не отримав винагороду за все вчинене. Ми обов’язково здобудемо її за тривкої та вчасної підтримки партнерів", - додав глава МЗС.