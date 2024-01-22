Кулеба закликав ЄС надати Україні більше зброї

Зміцнення ППО залишається пріоритетом.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав міністрів країн ЄС надати Україні більше зброї, конфіскувати активи рф і закрити шляхи обходу санкцій. Він наголосив, що зміцнення ППО залишається пріоритетом для України.

Про це йшлося у зверненні Кулеби до міністрів країн ЄС.

Дмитро Кулеба звернув увагу міністрів країн ЄС на ескалацію повітряного терору росії та закликав їх збільшити та прискорити військову підтримку України.

“Зміцнення ППО залишається пріоритетом. “Патріоти”, “NASAMS”, IRIS-T та SAMP-T - це абревіатури, які рятують цілі міста та тисячі людських життів. Закликаю також прискорити постачання артилерійських снарядів, дронів усіх типів і далекобійних ракет із радіусом у 300+ кілометрів. Чим більше снарядів, тим менші втрати; чим довший радіус, тим коротшою буде війна”, - заявив Дмитро Кулеба.

Очільник МЗС нагадав про потребу створення спільного простору європейських оборонних індустрій та європейського оборонного хабу в Україні.

Міністр привітав історичне рішення про початок переговорів про вступ України до ЄС і закликав якнайшвидше рухатися до їх практичного старту. Він поінформував колег щодо прогресу в імплементації всіх чотирьох законодавчих кроків, визначених Єврокомісією, що має стати основою для затвердження переговорної рамки.

“Ми маємо зберігати темп, проводячи скрінинг законодавства та готуючи переговорну рамку. Ми розраховуємо, що вона буде затверджена якомога швидше, одразу ж після оцінки Єврокомісією у найближчі місяці впровадження Україною чотирьох кроків, що дозволить нам провести першу міжурядову конференцію вже у першій половині цього року”, - підкреслив глава МЗС України.

Міністр окремо підкреслив важливість схвалення 1 лютого Європейською Радою програми довгострокового фінансування України у розмірі 50 мільярдів євро.

“Це фінансування важливе для фінансової стабільності, функціонування державних інституцій та економіки України на тлі російської агресії. Його схвалення буде найкращою інвестицією в безпеку Європи”, - наголосив він.

Також Дмитро Кулеба зауважив, що росія досі має змогу отримувати деякі технології та обладнання, включно з чіпами та мікросхемами, які використовує для виробництва зброї.