Кулеба жартома закликав критиків контрнаступу ЗСУ "приєднатися до "Іноземного легіону"

Він пояснив, що Україна потребуватиме зброї та боєприпасів до того моменту, поки не вижене окупантів зі своєї території.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вкотре прокоментував критику контрнаступу ЗСУ, жартома запросивши тих, хто це робить, вступити до "Іноземного легіону".

Під час інтерв'ю AFP він припустив, що так ці люди матимуть можливість допомогти ЗСУ якнайшвидше здобути перемогу над путінською росією.

"Легко сказати, що ви хочете, щоб все було швидше, коли вас немає поруч", - сказав Кулеба.

Міністр нагадав, що Україна все ще потребує постійного постачання озброєння та боєприпасів. Ця необхідність існуватиме до того моменту, "поки військові не витіснять російські сили з усієї окупованої території".

"Правда полягає в тому, що поки ми не перемогли, нам потрібно більше, нам потрібно рухатися вперед, тому що війна - це реальність, і в цій реальності нам потрібно перемагати. Іншого шляху немає", - наголосив міністр.

Деякі західні політики та ЗМІ називають контрнаступ ЗСУ "повільним", або ж не таким, як цього очікувалося. Дійсно, українські військові не можуть рухотися швидко через те, що росіяни протягом багатьох місяців зводили кілька ліній оборони на окупованій території України. Це уповільнює просування українських військ.

Раніше повідомлялось, що західні аналітики та експрети вважають, що без використання значної кількості авіації, зокрема F-16, контрнаступ України може закінчитися перемогою.