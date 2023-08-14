Контрнаступ ЗСУ може бути успішним і без F-16 – The New York Times

Західні аналітики та експрети вважають, що без використання значної кількості авіації, зокрема F-16, контрнаступ України може закінчитися перемогою.

Про це повідомляє The New York Times.

"Адміністрація Байдена чекала більше року, перш ніж дозволити країнам НАТО направити в Україну винищувачі F-16. На той час, коли пілоти пройдуть навчання на цих літаках, буде занадто пізно, щоб допомогти і захистити наземні війська, які проходять через дану фазу бойових дій", - пише NYT.

Нинішні та колишні офіційні особи в Україні, США та Європі вважають, що Україна здатна здобути перемогу в контрнаступі й без значної сили в авіації.

Видання пише, що без літаків, ймовірно, буде набагато складніше.

"Це доведеться робити без F-16, - але я вірю, що вони зможуть", - сказав Філіп Брідлав, генерал ВПС США у відставці й колишній командувач НАТО,

Він додав, що якщо ви очікуєте, що Україна воюватиме так, як ми воюємо, то у них мають бути інструменти, які є у нас, а ми їм ці інструменти не дали.

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний висловився так само з великим розчаруванням.

Дякі експерти вважають, що нестача авіації цього літа поставила Україну в невигідне становище порівняно з російськими бойовими вертольотами, які збивали українські танки та бронетехніку, пишуть журналісти видання.

"Деякі з вертольотів оснащені протитанковими ракетами, які летять надто далеко чи надто низько, щоб їх могла перехопити система ПВО України", - йдеться в матеріалі.

Полковник Маркус Райзнер, який займається розвитком збройних сил у головному військовому навчальному закладі Австрії, зазначив, що з великою кількістю бойових літаків Україна могла б краще захистити свої наземні війська від цих атак.

"Це те, для чого він насправді призначений, військова логіка підказує вам, що для проведення успішних наземних операцій необхідно мати перевагу в повітрі", - сказав сказав Райзнер.

Він додав, що деякі американські генерали кажуть: "Ну, це не те, що потрібно українцям зараз". Я думаю, що це політична заява, а не військова логіка".

Американські офіційні особи повідомили, що "Україна визначила лише вісім бойових пілотів - менше однієї ескадрильї - які говорять англійською досить добре, щоб розпочати щонайменше рік навчання". Так, цього місяця ще близько 20 людей вирушають до Великобританії для вивчення мови.

За словами військового аерокосмічного експерта з Міжнародного інституту стратегічних досліджень у Лондоні Дугласа Баррі, відправка в бій лише кількох F-16 не матиме великого значення на війні.

"Їх має бути достатньо, вони мають відповідати поставленим завданням", - сказав він.