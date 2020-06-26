Кулеба: зміна конституції Росії не завадить деокупації Криму
Про це сьогодні на церемонії підняття кримськотатарського прапора на флагштоку МЗС України заявив міністр Дмитро Кулеба, передає прес-служба відомства, передає РБК - Україна.
Міністр зазначив, що Крим був, є і буде українським.
"Зараз багато хто переймаються змінами в російській конституції, які, мовляв, мають зафіксувати "непорушність кордонів Росії". Сьогодні я хочу твердо заявити: жодне положення російського законодавства - зафіксоване в законі, указі президента або конституції цієї країни - не зможе перешкодити деокупації Криму", - заявив Кулеба.
Він також підкреслив, що захист прав кримських татар в окупованому Криму і деоккпація півострова залишаються пріоритетом МЗС України.
Нагадаємо, що Україна направила ноту протесту Росії через військовий парад в окупованому Криму. Москва свідомо йде на подальшу ескалацію напруженості в українсько-російських відносинах.
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