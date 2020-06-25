Україна направила ноту протесту Росії через "парад" в Криму Київ направив ноту протесту через військовий парад в окупованому Криму

Україна направила ноту протесту Росії через військовий парад в окупованому Криму. Москва свідомо йде на подальшу ескалацію напруженості в українсько-російських відносинах.

Фото: slovoidilo.ua

Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ України, передає РБК - Україна. У МЗС заявили, що розцінюють такі дії, як продовження Росією політики мілітаризації Криму. Це являє серйозну загрозу європейській безпеці, добавили в міністерстві. "Особливо цинічно виглядає залучення російської окупаційної адміністрації в мілітарних цілях неповнолітніх дітей", - заявили в МЗС. Відзначимо, військовий парад, організований РФ, пройшов в Сімферополі, Керчі та Севастополі. Однак, на півострові діє заборона на проведення масових заходів у зв'язку з пандемією. Нагадаємо, що Міністерство закордонних справ запустило інтерактивну карту з інформацією про дозволи та обмеження в'їзду до країн під час пандемії коронавірусу.

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