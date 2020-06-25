Україна направила ноту протесту Росії через "парад" в Криму
Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ України, передає РБК - Україна.
У МЗС заявили, що розцінюють такі дії, як продовження Росією політики мілітаризації Криму.
Це являє серйозну загрозу європейській безпеці, добавили в міністерстві.
"Особливо цинічно виглядає залучення російської окупаційної адміністрації в мілітарних цілях неповнолітніх дітей", - заявили в МЗС.
Відзначимо, військовий парад, організований РФ, пройшов в Сімферополі, Керчі та Севастополі. Однак, на півострові діє заборона на проведення масових заходів у зв'язку з пандемією.
Нагадаємо, що Міністерство закордонних справ запустило інтерактивну карту з інформацією про дозволи та обмеження в'їзду до країн під час пандемії коронавірусу.
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