Кулеба зустрівся з головним дипломатом ЄС у Брюсселі

Боррель зазначив, що радий вітати Кулебу у Європейській службі зовнішніх справ.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і головний дипломат Євросоюзу провели у Брюсселі двосторонню зустріч.

Про це стало відомо з офіційного Twitter високого представника ЄС Жозепа Борреля.

Боррель зазначив, що радий вітати Кулебу у Європейській службі зовнішніх справ – дипломатичному відомстві Євросоюзу, та що вони обговорили стан справ у напрямках роботи ЄС для підтримки України.

"Ми продовжимо підтримувати Україну стільки, скільки буде необхідно, та змушувати Росію платити високу ціну за її агресію, доки вона не припиниться", - зазначив Жозеп Боррель.

Українська сторона поки не розповідала про деталі зустрічі.

Нагадаємо, про візит Кулеби до Брюсселя та заплановану з Боррелем зустріч було відомо заздалегідь.

4 квітня Кулеба візьме участь в офіційному засіданні Комісії Україна - НАТО, що до цього майже шість років блокувала Угорщина, та проведе ще низку двосторонніх зустрічей.