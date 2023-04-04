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ПОЛІТИКА

Кулеба зустрівся з головним дипломатом ЄС у Брюсселі

04 квітня 2023, 09:59
Кулеба зустрівся з головним дипломатом ЄС у Брюсселі
Джерело: twitter.com/JosepBorrell
Боррель зазначив, що радий вітати Кулебу у Європейській службі зовнішніх справ.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і головний дипломат Євросоюзу провели у Брюсселі двосторонню зустріч.

Про це стало відомо з офіційного Twitter високого представника ЄС Жозепа Борреля. 

Боррель зазначив, що радий вітати Кулебу у Європейській службі зовнішніх справ – дипломатичному відомстві Євросоюзу, та що вони обговорили стан справ у напрямках роботи ЄС для підтримки України.

"Ми продовжимо підтримувати Україну стільки, скільки буде необхідно, та змушувати Росію платити високу ціну за її агресію, доки вона не припиниться", - зазначив Жозеп Боррель. 

Українська сторона поки не розповідала про деталі зустрічі.

Нагадаємо, про візит Кулеби до Брюсселя та заплановану з Боррелем зустріч було відомо заздалегідь. 

4 квітня Кулеба візьме участь в офіційному засіданні Комісії Україна - НАТО, що до цього майже шість років блокувала Угорщина, та проведе ще низку двосторонніх зустрічей.

ЄСБрюссельзустрічКулебаБоррель

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