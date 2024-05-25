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ПОЛІТИКА

Кулеба звернувся до Заходу після удару у Харкові

25 травня 2024, 21:02
Кулеба звернувся до Заходу після удару у Харкові
Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)
За словами міністра, лідер рф владімір путін може поширювати будь-яку брехню, але його дії говорять самі за себе.

Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що посилення протиповітряної оборони України і дозвіл для України на завдання ударів по військових цілях в росії є найкращим способом запобігти російським атакам.

Про це написав Дмитро Кулеба в мережі X (Twitter) після того як рф вдарила по будівельному гіпермаркету у Харкові.

За словами міністра, лідер рф владімір путін може поширювати будь-яку брехню, але його дії говорять самі за себе.

"У партнерів України є два способи запобігти таким ударам. Перший: більше Patriot та інших систем протиповітряної оборони для України. Другий: Україна має збивати російські військові літаки до того, як вони скинуть бомби на Харків та інші міста і населені пункти", – написав Кулеба.

"Надайте Україні додаткові засоби протиповітряної оборони і підтримайте українські удари по військових цілях в росії. Дійте негайно", – наголосив він.

російські війська у суботу вдень вдарили по будівельному гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові, було відомо про 2 загиблих і понад 30 постраждалих.

війнаЗахідКулеба

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