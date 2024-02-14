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ПОЛІТИКА

Культурне та туристичне відродження України: Оцінка від ЮНЕСКО

14 лютого 2024, 15:47
Культурне та туристичне відродження України: Оцінка від ЮНЕСКО
Фото: unesco.org
Втрачені доходи тільки столиці склали $10 млрд.

Україні знадобиться $9 млрд протягом 10 років, щоб відновити свою культуру і туристичний сектор. Дворічна війна з росією вже коштувала Києву понад  $19,6 млрд у вигляді доходів від туризму.

Про це заявила директор відділу культури та надзвичайних ситуацій ЮНЕСКО Кріста Піккат, повідомляє Reuters.

"Збиток продовжує зростати, і потреби у відновленні сектору продовжують збільшуватися", - заявила вона.

Піккат додала, що втрачені доходи тільки столиці склали  $10 млрд.

У своїй оцінці, проведеній напередодні дворічної річниці війни, ЮНЕСКО оцінила збитки, нанесені культурним цінностям, приблизно в 3,5 мільярда доларів, що на 40 % більше, ніж у 2023 році.

У доповіді йдеться про те, що було проведено аналіз шкоди, завданої 340 будівлям, включно з музеями, пам'ятниками, бібліотеками та релігійними об'єктами.

"Міжнародна солідарність матиме найважливіше значення для задоволення цих потреб. Реалізація заходів щодо запобігання ризикам і підтримка творчих індустрій також є важливими важелями для зниження передбачуваних довгострокових наслідків війни", - йдеться в доповіді ЮНЕСКО.

Нагадаємо, Україну вперше обрали до складу Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Це сталося 22 листопада, під час 24-ї сесії Генасамблеї країн-учасниць у штаб-квартирі ЮНЕСКО в Парижі.

збиткивійнаЮНЕСКО

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