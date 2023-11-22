Україна вперше увійшла до складу Комітету Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО

Україна буде у складі Комітету до 2027 року.

Україну вперше обрали до складу Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Це сталося у середу, 22 листопада, під час 24-ї сесії Генасамблеї країн-учасниць у штаб-квартирі ЮНЕСКО в Парижі.

Про це повідомило Міністерство культури та інформаційної політики України (МКІП).

"Це історична для України подія та важливий крок в розвитку та захисті культурної та природної спадщини України. Дякуємо країнам-учасницям Конвенції за висловлене солідарне рішення на підтримку України. Зараз важливіше, ніж будь-коли об’єднатися для захисту нашої культурної спадщини", – заявив т.в.о. міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв.

У МКІП нагадали, що у липні 2022 року Україна висунула свою кандидатуру на вибори до складу Комітету на період 2023-2027 років.

Зазначається, що обрання України відкриває нові можливості для активної участі у реалізації Конвенції. Тепер Україна буде приймати участь у прийомі рішень щодо використання Фонду всесвітньої спадщини та включенні об’єктів до Списку всесвітньої спадщини та Списку всесвітньої спадщини під загрозою.

Нагадаємо, 15 листопада президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія вперше в історії була виключена з Виконавчої ради ЮНЕСКО. Виконавча рада ЮНЕСКО – один із трьох ключових органів Організації (поруч із Генеральною конференцією та Секретаріатом), який керує її бюджетною та програмною діяльністю.