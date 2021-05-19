Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Курс біткоїна упав нижче позначки в 40 тисяч доларів: у чому причина

Біткоїн упав приблизно на 9% до 38 940 доларів. Загалом він знизився на 40% від найвищого показника в 64,8 тис дол 14 квітня
У середу вартість біткоїна впала нижче позначки в 40 тис доларів на тлі новин про подальші обмеження криптовалютних операцій у Китаї.
Курс біткоїна упав нижче позначки в 40 тисяч доларів: у чому причина Фото: з вільних джерел
Про це повідомляє Reuters.
 
"Біткоїн упав приблизно на 9% до 38 940 доларів. Загалом він знизився на 40% від найвищого показника в 64,8 тис дол 14 квітня", - пише агентство.
 
 
Фото: COINDESK
 
Вартість криптовалюти Ethereum також впала - приблизно на 15% до 2875,36 дол.
 
"Падіння двох найбільших криптовалют минулого тижня було спричинене заявою Маска, що Tesla припиняє приймати біткоїн як засіб платежу.
 
Водночас Китай у вівторок заявив, що забороняє фінансовим установам та платіжним компаніям надавати послуги, пов'язані з криптовалютними операціями", - йдеться у статті.
 
За даними Coindesk, станом на 8:59 19 травня (за Києвом) вартість біткоїна становила 39 300 доларів.
 
 
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

19 05 2021 09:51
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Як боротися з олігархами. Американські практики

Як боротися з олігархами. Американські практики

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.