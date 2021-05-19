БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИУ середу вартість біткоїна впала нижче позначки в 40 тис доларів на тлі новин про подальші обмеження криптовалютних операцій у Китаї.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Курс біткоїна упав нижче позначки в 40 тисяч доларів: у чому причина
Біткоїн упав приблизно на 9% до 38 940 доларів. Загалом він знизився на 40% від найвищого показника в 64,8 тис дол 14 квітня
Фото: з вільних джерел
Про це повідомляє Reuters.
"Біткоїн упав приблизно на 9% до 38 940 доларів. Загалом він знизився на 40% від найвищого показника в 64,8 тис дол 14 квітня", - пише агентство.
Фото: COINDESK
Вартість криптовалюти Ethereum також впала - приблизно на 15% до 2875,36 дол.
"Падіння двох найбільших криптовалют минулого тижня було спричинене заявою Маска, що Tesla припиняє приймати біткоїн як засіб платежу.
Водночас Китай у вівторок заявив, що забороняє фінансовим установам та платіжним компаніям надавати послуги, пов'язані з криптовалютними операціями", - йдеться у статті.
За даними Coindesk, станом на 8:59 19 травня (за Києвом) вартість біткоїна становила 39 300 доларів.
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