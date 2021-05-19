Курс біткоїна упав нижче позначки в 40 тисяч доларів: у чому причина Біткоїн упав приблизно на 9% до 38 940 доларів. Загалом він знизився на 40% від найвищого показника в 64,8 тис дол 14 квітня

У середу вартість біткоїна впала нижче позначки в 40 тис доларів на тлі новин про подальші обмеження криптовалютних операцій у Китаї.

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Про це повідомляє Reuters. "Біткоїн упав приблизно на 9% до 38 940 доларів. Загалом він знизився на 40% від найвищого показника в 64,8 тис дол 14 квітня", - пише агентство. Фото: COINDESK Вартість криптовалюти Ethereum також впала - приблизно на 15% до 2875,36 дол. "Падіння двох найбільших криптовалют минулого тижня було спричинене заявою Маска, що Tesla припиняє приймати біткоїн як засіб платежу. Водночас Китай у вівторок заявив, що забороняє фінансовим установам та платіжним компаніям надавати послуги, пов'язані з криптовалютними операціями", - йдеться у статті. За даними Coindesk, станом на 8:59 19 травня (за Києвом) вартість біткоїна становила 39 300 доларів. Читайте також: Tesla перестала приймати платежі за авто у біткоїнах: курс криптовалюти упав на 15%

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