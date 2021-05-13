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Tesla перестала приймати платежі за авто у біткоїнах: курс криптовалюти упав на 15%

Компанія занепокоєна з приводу "швидко зростаючого використання викопного палива для майнінгу біткоїнів та транзакцій", тому перестане приймати біткоїни як засіб оплати
Курс біткоїна суттєво знизився на тлі заяви засновника Tesla Ілона Маска про те, що компанія не буде приймати біткоїн у якості оплати.
Tesla перестала приймати платежі за авто у біткоїнах: курс криптовалюти упав на 15% Фото: Bloomberg
Про це повідомляє Bloomberg.
 
Маск написав у Twitter, що компанія занепокоєна з приводу "швидко зростаючого використання викопного палива для майнінгу біткоїнів та транзакцій", тому перестане приймати біткоїни як засіб оплати.
 
За словами Маска, Tesla може приймати інші криптовалюти, якщо вони менш енергоємні.
 
Маск додав, що компанія не буде продавати жоден біткоїн, який у неї є.
 
Як зазначає Bloomberg, уночі 13 травня (за Києвом) біткоїн упав на 15% до трохи більше 46 тис дол за монету, після чого курс виріс та подолав позначку в 50 тис дол.
 
За даними Coindesk, станом на 8:59 (за Києвом) біткоїн піднявся до 50,9 тис дол.
 
 
 
 
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13 05 2021 10:31
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