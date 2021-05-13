БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИКурс біткоїна суттєво знизився на тлі заяви засновника Tesla Ілона Маска про те, що компанія не буде приймати біткоїн у якості оплати.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Tesla перестала приймати платежі за авто у біткоїнах: курс криптовалюти упав на 15%
Компанія занепокоєна з приводу "швидко зростаючого використання викопного палива для майнінгу біткоїнів та транзакцій", тому перестане приймати біткоїни як засіб оплати
Фото: Bloomberg
Про це повідомляє Bloomberg.
Маск написав у Twitter, що компанія занепокоєна з приводу "швидко зростаючого використання викопного палива для майнінгу біткоїнів та транзакцій", тому перестане приймати біткоїни як засіб оплати.
За словами Маска, Tesla може приймати інші криптовалюти, якщо вони менш енергоємні.
Маск додав, що компанія не буде продавати жоден біткоїн, який у неї є.
Як зазначає Bloomberg, уночі 13 травня (за Києвом) біткоїн упав на 15% до трохи більше 46 тис дол за монету, після чого курс виріс та подолав позначку в 50 тис дол.
За даними Coindesk, станом на 8:59 (за Києвом) біткоїн піднявся до 50,9 тис дол.
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13 05 2021 10:31 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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