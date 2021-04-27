ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИВиробник електромобілів Tesla у першому кварталі 2021 року збільшив свої доходи на 74% до 10,4 млрд доларів, крім продажів автівок вплинули й операції з криптовалютою.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Tesla збільшила доходи на 74% у першому кварталі року
Загалом у першому кварталі компанія продала близько 185 тисяч автівок – вдвічі більше за перший квартал 2020 року
Фото: з вільних джерел
Попри світовий дефіцит чипів, що спричинив простої на підприємствах найбільших автовиробників як Volkswagen та Hyundai, Tesla змогла збільшити продажі та прибутки, повідомляє BBC.
Прибутки компанії у першому кварталі становили 438 мільйонів доларів. Для порівняння, минулоріч за відповідний період компанія отримала 16 мільйонів доларів чистого прибутку.
Доходи за тримісячний період становили 10,4 млрд доларів проти 6 млрд доларів минулоріч (+74%). За словами засновника Ілона Маска, продажі очолив седан преміум-класу Tesla Model 3. У майбутньому він очікує, що місце бестселера посяде Model Y.
Загалом у першому кварталі компанія продала близько 185 тисяч автівок – вдвічі більше за перший квартал 2020 року.
Крім вищих продажів на прибутки Tesla вплинули й операції з криптовалютою Bitcoin. Раніше компанія придбала активу вартістю 1,5 млрд доларів, та згодом продала 10%. Внаслідок операцій компанія отримала 101 млн доларів доходів.
Також 518 млн доларів автовиробник отримав від перепродажу "зелених" дозволів (emission credits) на викиди парникових газів понад норму завдяки перевиконанню компанією екологічних нормативів.
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