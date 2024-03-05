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Відповідальність за атаку на завод Tesla в Німеччині взяла на себе група ультралівих

05 березня 2024, 17:53
Відповідальність за атаку на завод Tesla в Німеччині взяла на себе група ультралівих
Фото: Hubs.ua
Цей завод є єдиним заводом компанії мільярдера Ілона Маска з виробництва електромобілів у Європі.

Лівоекстремістське угрупування Volcano Group взяло на себе відповідальність за атаку на автомобільний завод Tesla поблизу Берліна.

Про це повідомляє DW.

"Ми здійснили акт саботажу на заводі Tesla сьогодні", – йдеться в листі Volcano Group, в якому уточнюється, що це була "атака на електромережу".

Раніше поліція заявила, що розслідує попередню підозру в підпалі після загоряння електроопори.

Міністр внутрішніх справ землі Бранденбург Міхаель Штюбген заявив про "віроломний напад" на інфраструктуру електропостачання.

Минулого тижня екологічні активісти, які протестували проти розширення заводу, заявили, що планують окупувати довколишній ліс на тиждень.

Оператор Stromnetz Berlin повідомив, що перебої з електропостачанням також спостерігалися в берлінських районах Мюггельгайм, Рангсдорф і частково Нойкьольн. Постраждали близько двох тисяч домогосподарств.
Teslaатаказаводвійна в Україніросія окупанти

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