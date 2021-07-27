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Курс гривні до долара зміцнився вище психологічної позначки

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 7 копійок та встановив його на 27 липня на рівні 26,98 гривні.
Курс гривні до долара зміцнився вище психологічної позначки Фото: epravda.com.ua
Про це йдеться у даних регулятора.
 
Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 31,81 грн (на 26 липня – 31,85 гривні).
 
Нагадуємо:
 
26 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,23 — 27,25 гривні.
 
26 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,95 — 26,97 гривні.
 
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27 07 2021 10:48
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