Курс гривні до долара зміцнився вище психологічної позначки

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 7 копійок та встановив його на 27 липня на рівні 26,98 гривні.

Фото: epravda.com.ua

Про це йдеться у даних регулятора. Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 31,81 грн (на 26 липня – 31,85 гривні). Нагадуємо: 26 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,23 — 27,25 гривні. 26 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,95 — 26,97 гривні. Читайте також: Сезонне загострення. Як довго ще падатиме долар?

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