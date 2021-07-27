БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИНаціональний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 7 копійок та встановив його на 27 липня на рівні 26,98 гривні.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Курс гривні до долара зміцнився вище психологічної позначки
Фото: epravda.com.ua
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 31,81 грн (на 26 липня – 31,85 гривні).
Нагадуємо:
26 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,23 — 27,25 гривні.
26 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,95 — 26,97 гривні.
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27 07 2021 10:48 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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