Курська АЕС не має плану дій на випадок атаки ЗСУ – ЗМІ
Керівництво Курської АЕС не має плану на випадок атаки ЗСУ, які, за словами російських воєнкорів, вже знаходяться за 76 кілометрів від станції та можуть підійти ще ближче, аби тримати у напрузі росіян. У ніч на 7 серпня безпілотники атакували Курчатов, де знаходиться АЕС.
Про це повідомляють "Важные истории".
Згідно з даними журналістів, наразі Курську АЕС охороняють переважно жінки, які служать у "Росгвардії". росіяни направили до станції декілька ЗРК "Панцир", які "увесь час відстрілюються". При цьому сигнали ракетної тривоги там не припиняються, а інструкцій на випадок атаки немає.
"У червні з приводу ракетних небезпек ставили їм [керівництву] питання: сховищ немає, куди подітися? Вони сказали, що треба ховатися, але не сказали, куди. Я так розумію, що вони взагалі не розглядають таке питання [можливої атаки]", — повідомив журналістам один зі співробітників станції.
Нагадаємо, 6 серпня місцева влада Курської області та низка російських військових блогерів повідомили про активні бойові дії на території Суджанського та Коренєвського районів у прикордонні з Україною. російське Міноборони каже, що українські захисники їх атакували силами 11 танків та 20 броньованих бойових машин.