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ПОЛІТИКА

Курська АЕС не має плану дій на випадок атаки ЗСУ – ЗМІ

07 серпня 2024, 19:29
Курська АЕС не має плану дій на випадок атаки ЗСУ – ЗМІ
джерело wikipedia
Зараз станцію охороняють переважно жінки.

Керівництво Курської АЕС не має плану на випадок атаки ЗСУ, які, за словами російських воєнкорів, вже знаходяться за 76 кілометрів від станції та можуть підійти ще ближче, аби тримати у напрузі росіян. У ніч на 7 серпня безпілотники атакували Курчатов, де знаходиться АЕС.

Про це повідомляють "Важные истории".

Згідно з даними журналістів, наразі Курську АЕС охороняють переважно жінки, які служать у "Росгвардії". росіяни направили до станції декілька ЗРК "Панцир", які "увесь час відстрілюються". При цьому сигнали ракетної тривоги там не припиняються, а інструкцій на випадок атаки немає. 

"У червні з приводу ракетних небезпек ставили їм [керівництву] питання: сховищ немає, куди подітися? Вони сказали, що треба ховатися, але не сказали, куди. Я так розумію, що вони взагалі не розглядають таке питання [можливої ​​атаки]", — повідомив журналістам один зі співробітників станції.

Нагадаємо, 6 серпня місцева влада Курської області та низка російських військових блогерів повідомили про активні бойові дії на території Суджанського та Коренєвського районів у прикордонні з Україною. російське Міноборони каже, що українські захисники їх атакували силами 11 танків та 20 броньованих бойових машин.

КурськАЕСЗСУ

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