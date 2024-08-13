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Курська кампанія може змінити траєкторію війни – ISW

13 серпня 2024, 08:07
Курська кампанія може змінити траєкторію війни – ISW
iakursk.ru
В ISW вважають, що Україна може виграти від того факту, що російські війська місяцями атакували майже по всій лінії фронту, а не будували великі укріплення в тиловій частині.
Курська кампанія України - ключовий моментом у війні з рф, що здатен змінити її траєкторію.
 
Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW) в аналізі "Україна і проблема відновлення маневру в сучасній війні".
 
Як зазначають аналітики, війна змінює характер, і це вплине на всі майбутні конфлікти у світі.
 
При вторгненні до Курської області Україна досягла оперативної несподіванки, використовуючи недостатню готовність росії у своїх прикордонних районах. Ця кампанія показала, що несподіванка все ще можлива навіть у сучасних умовах, коли противник може спостерігати за підготовкою та концентрацію сил, але не може достовірно розпізнати намір.
 
В ISW вважають, що Україна може виграти від того факту, що російські війська місяцями атакували майже по всій лінії фронту, а не будували великі укріплення в тиловій частині. Аналітики констатували, що Україна може відновити оперативний маневр шляхом планування та проведення серії менших послідовних контрнаступальних операцій замість того, щоб завдати одного вирішального удару.
 
Крім того, в ISW наголосили, що війна в Україні дає важливі уроки, які США та їхні союзники повинні засвоїти. Цей конфлікт став першою великою війною, яка стала свідком кількох технологічних феноменів, які, безсумнівно, характеризуватимуть майбутню війн. Зокрема, дослідники виділяють роботу ППО проти масованих і регулярних ударів ракетами та дронами, масове залучення безпілотників різних типів, в тім числі і морських - для знищення основних надводних цілей у порту та на морі.
 
Аналітики зауважують, що експерименти на полі бою важливі, як це було в Курській області.
 
"Цей підхід контрастує з небезпекою застрягнути в обороні та підкреслює необхідність постійної адаптації в умовах сучасної війни", - йдеться у звіті.

 

війна в Україніросія окупантиКурська область

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