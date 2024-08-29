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Курська операція – це елемент самооборони України – МЗС Латвії

29 серпня 2024, 14:37
Курська операція – це елемент самооборони України – МЗС Латвії
iakursk.ru
Київ діє згідно 51-ої статті статуту ООН.

В Латвії заявляють, що самооборона України, згідно з положеннями ООН, включає право Києва завдавати ударів по військових обʼєктах на території рф і тому українська операція у Курській області є елементом самозахисту.

Таку заяву зробила міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже перед неформальною зустріччю міністрів закордонних справ Європейського Союзу. 

"51-ша стаття статуту ООН надає Україні право завдавати ударів по військових об’єктах на території росії", - сказала Браже. 

Вона додала, що на відміну від росіян, українці намагаються діяти так, щоб не допустити жертв серед цивільного населення на території рф.

ому цей наступ, на наш погляд, також є правом на самооборону", – підкреслила глава латвійського МЗС.

Щодо тренувальні місії ЄС для українських військових, то глава МЗС Латвії сказала, що Євросоюз здійснював і продовжує реалізовувати тренувальні місії для українських військових та додала, що зараз у ЄС немає дискусій про нові тренувальні місії  для України.

Ми також повідомили, що Нідерланди не проти використання Україною F-16 для ударів по рф.

 

Латвіявійна в УкраїніКурська область

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