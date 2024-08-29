Київ діє згідно 51-ої статті статуту ООН.

В Латвії заявляють, що самооборона України, згідно з положеннями ООН, включає право Києва завдавати ударів по військових обʼєктах на території рф і тому українська операція у Курській області є елементом самозахисту.

Таку заяву зробила міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже перед неформальною зустріччю міністрів закордонних справ Європейського Союзу.

"51-ша стаття статуту ООН надає Україні право завдавати ударів по військових об’єктах на території росії", - сказала Браже.

Вона додала, що на відміну від росіян, українці намагаються діяти так, щоб не допустити жертв серед цивільного населення на території рф.

"Тому цей наступ, на наш погляд, також є правом на самооборону", – підкреслила глава латвійського МЗС.

Щодо тренувальні місії ЄС для українських військових, то глава МЗС Латвії сказала, що Євросоюз здійснював і продовжує реалізовувати тренувальні місії для українських військових та додала, що зараз у ЄС немає дискусій про нові тренувальні місії для України.

Ми також повідомили, що Нідерланди не проти використання Україною F-16 для ударів по рф.