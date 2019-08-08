CУСПІЛЬСТВО НОВИНИСтудія "Квартал 95" знайшла коміка, який на сцені буде грати президента Володимира Зеленського, найвірогідніше ним стане колишній учасник дуету "Брати Шумахери" Юрій Великий.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
"Квартал" знайшов коміка для пародій на Зеленського
"Наразі це найбільш вірогідна кандидатура"
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"Наразі це найбільш вірогідна кандидатура, але точно буде відомо саме на концерті "Вечірнього Кварталу" 13 серпня", - співрозмовник УП.
Нагадаємо, що очільник МЗС розповів, що ще задовго до виборів спеціально переглянув кілька серій "Слуги народу".
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