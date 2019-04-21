Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

​КВУ: Через невеликий розмір бюлетеня видно, за кого голосують виборці

Позначку також можна побачити крізь прозору урну
Спостерігачі у другому турі виборів президента України у всіх регіонах повідомляють, що на дільницях часто можна побачити, за кого проголосував той чи інший виборець.
​КВУ: Через невеликий розмір бюлетеня видно, за кого голосують виборці Фото: EPA/UPG

"Це відбувається через невеликий розмір бюлетеня, позначку на якому можна побачити крізь прозору урну", - повідомляється на сторінці Комітету виборців України у Facebook.

Виборці часто не згортають свій бюлетень, кидаючи його в урну, тому можна побачити, за кого вони проголосували, додають у КВУ.

"Так, результати волевиявлення можуть побачити сторонні особи, зокрема, - інші виборці, спостерігачі, члени комісії. Така ситуація іноді призводить до зауважень з боку виборців, які вважають, що так порушується їхня таємниця голосування. Також низка фото виборчих скриньок із заповненими бюлетенями активно публікуються в соціальних мережах", - зазначають в КВУ.

Додамо, відповідно до ст.7 закону "Про вибори президента України" голосування на виборах президента є таємним.

Згідно з законом, фотографування, відеофіксація будь-яким способом результатів волевиявлення виборців в кабіні для таємного голосування, а також демонстрація виборцем результатів волевиявлення в приміщенні для голосування забороняються і є порушенням таємниці голосування.

Нагадаємо, кандидат у президенти Володимир Зеленський на виборчій дільниці показав заповнений бюлетень.

Після цього Зеленський запитав, чи можна так робити, а після негативної відповіді сказав журналістам: "Я вам його не показував".

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

21 04 2019 15:56
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Як кандидати в президенти ставляться до прав ЛГБТ?

Як кандидати в президенти ставляться до прав ЛГБТ?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.