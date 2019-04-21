КВУ: Через невеликий розмір бюлетеня видно, за кого голосують виборці
"Це відбувається через невеликий розмір бюлетеня, позначку на якому можна побачити крізь прозору урну", - повідомляється на сторінці Комітету виборців України у Facebook.
Виборці часто не згортають свій бюлетень, кидаючи його в урну, тому можна побачити, за кого вони проголосували, додають у КВУ.
"Так, результати волевиявлення можуть побачити сторонні особи, зокрема, - інші виборці, спостерігачі, члени комісії. Така ситуація іноді призводить до зауважень з боку виборців, які вважають, що так порушується їхня таємниця голосування. Також низка фото виборчих скриньок із заповненими бюлетенями активно публікуються в соціальних мережах", - зазначають в КВУ.
Додамо, відповідно до ст.7 закону "Про вибори президента України" голосування на виборах президента є таємним.
Згідно з законом, фотографування, відеофіксація будь-яким способом результатів волевиявлення виборців в кабіні для таємного голосування, а також демонстрація виборцем результатів волевиявлення в приміщенні для голосування забороняються і є порушенням таємниці голосування.
Нагадаємо, кандидат у президенти Володимир Зеленський на виборчій дільниці показав заповнений бюлетень.
Після цього Зеленський запитав, чи можна так робити, а після негативної відповіді сказав журналістам: "Я вам його не показував".
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