Виборча кампанія стартувала з цукром, ліками і дитячими майданчиками, - КВУ

Організація зафіксувала такі випадки в Луганській, Одеській, Полтавській та Житомирській областях

Потенційні кандидати у народні депутати в низці одномандатних виборчих округів розпочали виборчу кампанію з масової роздачі товарів громадянам.

Масова роздача громадянам товарів та послуг від імені потенційних кандидатів у народні депутати мала місце в низці одномандатних округів, повідомила громадська організація "Комітет виборців України".

Організація зафіксувала такі випадки в Луганській, Одеській, Полтавській та Житомирській областях.

"Як правило роздача товарів здійснювалася від імені благодійних фондів, пов’язаних із народними депутатами. Така активність проводилася й раніше, однак із початком виборів вона суттєво активізувалася", - зазначили в КВУ.

У Луганській області в місті Сєвєродонецьк 24 травня від імені народного депутата Сергія Шахова громадянам роздавали цукор в пакетах із символікою партії "Наш Край".

За даними місцевих ЗМІ, в Одеській області в одному з округів від імені народного депутата Геннадія Чекіти пенсіонерам роздавали набори ліків, до якого входили валеріана, перекис водню, бинт, вату, цитрамон та активоване вугілля.

У Житомирі 25 травня за участі народного депутата Борислава Розенблата та представників місцевої влади відкрили інклюзивний спортмайданчик. За даними ЗМІ майданчик встановили за кошти державної субвенції, але на ньому розміщений напис "Спортивний інклюзивний майданчик встановлений за ініціативи народного депутата Борислава Розенблата".

У Коростені 25 травня за підтримки Благодійного фонду Сергія Пашинського влаштували спортивні змагання зі стрітболу та воркауту до дня міста, конкурси дитячих візочків та караоке для дітей - учасники отримали призи від Фонду, а учасники одного з конкурсів отримали квитки до аквапарку в Києві, а переможець отримав грошовий приз.

На Полтавщині народний депутат Артем Вітко на останньому дзвонику подарував школярам Малоперещепинської ЗОШ І-ІІІ шкільні м’ячі.

"Попри те, що такі дії юридично не є підкупом виборців, оскільки політики, від імені яких роздають товари чи послуги, не є офіційно зареєстрованими кандидатами в народні депутати, КВУ вказує на недоброчесність подібної діяльності й закликає потенційних кандидатів відмовитися від фінансового стимулювання виборців в будь-яких формах", - зазначили в організації.

Нагадаємо, що указ президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради та дату призначення виборів до парламенту на 21 липня 2019 року опублікували в "Урядовому кур'єрі".