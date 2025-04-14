Київ готовий купити у США 10 систем Patriot за $15 млрд

Україна так і не отримала додаткові системи Patriot, які були обіцяні на 75-ому саміті НАТО.

Президент України Володимир Зеленський оголосив, що країна готова купити у США 10 систем протиповітряної оборони Patriot за $15 млрд.

Ймовірно, європейські країни допоможуть у фінансуванні, йдеться в інтерв’ю для телеканала CBS.

За словами Зеленського, Україна так і не отримала ті додаткові системи Patriot, які були обіцяні на 75-ому саміті НАТО у Вашингтоні.

"Я поважаю вибір США, але коли США нам такі системи не дали, або не продали, ми готові на будь-який формат, питання не в грошах", – сказав президент.

Зеленський додав,що європейські партнери готові допомогти фінансово у купівлі цих систем.

"Проте Вашингтон каже, що сьогодні немає можливості. Але в цей час вони продають такі системи, наприклад, Ізраїлю. Я не кажу, що Ізраїлю вони не потрібні, але якщо ми партнери, невже не можна знайти можливість захистити Україну?" – сказав президент.

Він виклав різні варіанти у розмові з президентом Дональдом Трампом.

"Є система Patriot, і у вас їх багато, і у вас є виробництво, є кілька кроків, як захистити Україну. Крок номер один: одна система, яка коштує півтора мільярда доларів, ми готові купити хоча б десять систем, щоб закрити деякі міста, тільки цивільних, центри міст, там, де скупчення людей. Це 15 мільярдів. Ми готові заплатити ці 15 мільярдів. Ми знайдемо ці гроші, і все будемо сплачувати", – додав Зеленський.

Ще один варіант - це ліцензії на виробництво систем і відповідних ракет, і він просив про це нинішню і попередню адміністрацію США.

Зеленський також згадав про країни на Близькому Сході, в Європі, Азії де розміщені американські системи Patriot і де немає військових дій, які могли б передати в України.

"Ми були готові отримати їх навіть в оренду. Форматів, як це забезпечити багато. Потрібне бажання", – зазначив він.

Раніше також Зеленський закликав Трампа приїхати до України, перш ніж реалізувати свій "мирний план".