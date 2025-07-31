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Київ готує 5 кроків для подолання кризи в ОБСЄ, спричиненої рф

31 липня 2025, 14:13
Київ готує 5 кроків для подолання кризи в ОБСЄ, спричиненої рф
Фото: ОБСЄ
Незабаром українська команда презентує свій план партнерам.

Україна запропонує 5 ключових кроків для оновлення Організація з безпеки і співробітництва в Європі, яку заблокувала росія.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час спільного брифінгу з очільницею МЗС Фінляндії і чинною главою ОБСЄ Еліною Валтонен. 

"Це демонструє, що міжнародні механізми зазнали провалу. Діалог, основний наріжний камінь ОБСЄ, зазнав провалу. Не тому, що ОБСЄ погана – першопричина у москві", - зазначив очільник МЗС. 

Сибіга констатував, що попри позитивні надії після завершення холодної війни і розпаду СРСР зараз у Європі – гаряча війна в Україні. 

"Україна має чітке бачення того, як комплексно реформувати ОБСЄ. Ми запропонуємо 5 кроків, які можуть вивести організацію з глухого кута", – заявив Сибіга. 

Крім того, очільниця ОБСЄ заявила, що без реформ організація не зможе виконувати свої функції.

 

ОБСЄУкраїна

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