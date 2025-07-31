Очільниця ОБСЄ: без реформ організація не зможе виконувати свої функції

За її словами, без оновлення структура втратить спроможність ефективно діяти.

Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен, яка очолює ОБСЄ у 2025 році, заявила про необхідність реформування організації для забезпечення її ефективності.

Про це вона сказала 31 липня під час заходу в Гельсінкі з нагоди 50-річчя підписання Гельсінкського заключного акту, передає портал Європейська правда.

Серед головних пріоритетів для організації Валтонен назвала підтримку України та забезпечення відповідальності росії за воєнні злочини.

"Викрадені діти мають бути повернуті, воєнні злочини - ретельно задокументовані, а винні - постати перед правосуддям", - наголосила вона.

Окремо міністерка акцентувала на потребі реформ.

"Досягнення минулого не гарантують, що все працюватиме в майбутньому. Ми повинні скористатися нинішнім моментом, щоб зробити ОБСЄ більш стійкою та функціональною", - додала Валтонен.

Вона також розкритикувала ситуацію, коли організація працює без затвердженого бюджету з 2021 року, і назвала це неприйнятним.

У межах ініціативи Helsinki+50 Фінляндія вже розпочала діалог із країнами-учасницями щодо майбутнього ОБСЄ. Під час виступу Валтонен анонсувала запуск спеціального Фонду "Гельсінкі-50" для більш ефективного використання добровільних внесків на потреби організації.