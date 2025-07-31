Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Очільниця ОБСЄ: без реформ організація не зможе виконувати свої функції

31 липня 2025, 12:28
Очільниця ОБСЄ: без реформ організація не зможе виконувати свої функції
За її словами, без оновлення структура втратить спроможність ефективно діяти.

Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен, яка очолює ОБСЄ у 2025 році, заявила про необхідність реформування організації для забезпечення її ефективності.

Про це вона сказала 31 липня під час заходу в Гельсінкі з нагоди 50-річчя підписання Гельсінкського заключного акту, передає портал Європейська правда. 

Серед головних пріоритетів для організації Валтонен назвала підтримку України та забезпечення відповідальності росії за воєнні злочини.

"Викрадені діти мають бути повернуті, воєнні злочини - ретельно задокументовані, а винні - постати перед правосуддям", - наголосила вона.

Окремо міністерка акцентувала на потребі реформ.

"Досягнення минулого не гарантують, що все працюватиме в майбутньому. Ми повинні скористатися нинішнім моментом, щоб зробити ОБСЄ більш стійкою та функціональною", - додала Валтонен.

Вона також розкритикувала ситуацію, коли організація працює без затвердженого бюджету з 2021 року, і назвала це неприйнятним.

У межах ініціативи Helsinki+50 Фінляндія вже розпочала діалог із країнами-учасницями щодо майбутнього ОБСЄ. Під час виступу Валтонен анонсувала запуск спеціального Фонду "Гельсінкі-50" для більш ефективного використання добровільних внесків на потреби організації.

 
ОБСЄреформи

Останні матеріали

Широке визнання Палестинської держави. Останній важіль чи свідома ізоляція Ізраїлю? – Wall Street Journal
Політика
Широке визнання Палестинської держави. Останній важіль чи свідома ізоляція Ізраїлю? – Wall Street Journal
Переклад iPress – 31 липня 2025, 14:50
Амбівалентність Пекіна обмежує його роль. Чого хоче Китай в Україні? – Foreign Affairs
Політика
Амбівалентність Пекіна обмежує його роль. Чого хоче Китай в Україні? – Foreign Affairs
Переклад iPress – 31 липня 2025, 12:08
Не треба послабляти Україну. Про тяжке становище фермерів Східної Європи, які не зазнали бомбардувань – Габріелюс Ландсбергіс
Політика
Не треба послабляти Україну. Про тяжке становище фермерів Східної Європи, які не зазнали бомбардувань – Габріелюс Ландсбергіс
Переклад iPress – 31 липня 2025, 08:28
Корупційна угода, що стоїть за катастрофою в Газі. Нетаньягу хоче залишитися при владі – The Atlantic
Політика
Корупційна угода, що стоїть за катастрофою в Газі. Нетаньягу хоче залишитися при владі – The Atlantic
Переклад iPress – 30 липня 2025, 13:00
Гроші, секс і буддійський монах. Керівник знаменитого китайського храму Шаолінь перебуває під слідством – CNN
Cуспільство
Гроші, секс і буддійський монах. Керівник знаменитого китайського храму Шаолінь перебуває під слідством – CNN
Переклад iPress – 30 липня 2025, 11:53
Огляд тижня. росіяни більш як втричі збільшили інтенсивність авіаударів у районі Покровська – Дональд Гілл
Cуспільство
Огляд тижня. росіяни більш як втричі збільшили інтенсивність авіаударів у районі Покровська – Дональд Гілл
Переклад iPress – 30 липня 2025, 09:07
Золото, діаманти та кров. путін створює африканський плацдарм для війни проти Заходу – Майкл Альбанезе
Політика
Золото, діаманти та кров. путін створює африканський плацдарм для війни проти Заходу – Майкл Альбанезе
Переклад iPress – 29 липня 2025, 13:29
російські туристи знову масово повертаються до Європи. З-поміж шанувальників російських грошей лідирують Італія та Франція – The Telegraph
Політика
російські туристи знову масово повертаються до Європи. З-поміж шанувальників російських грошей лідирують Італія та Франція – The Telegraph
Переклад iPress – 29 липня 2025, 11:25
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється