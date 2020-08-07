Київ готується до дистанційного навчання у школах з вересня

Місто робить все, щоб школи відкрилися з 1 вересня при сприятливих умовах

Навчальні заклади Києва готуються до дистанційного навчання у школах з вересня. Така форма навчання буде зберігатися до кінця карантину.

Про це в ході брифінгу сказав мер міста Віталій Кличко, передає РБК - Україна.

"З огляду на рекомендації уряду, можу сказати одне - до кінця карантину навчання буде дистанційним. Департамент освіти КМДА дав рекомендації всім навчальним закладам підготувати плани і розробити форму дистанційного навчання. Таким чином, кожна школа має можливість адаптувати програму до можливостей вчителів і учнів", - заявив градоначальник.

Разом з тим Кличко підкреслив, що місто робить все, щоб школи відкрилися з 1 вересня при сприятливих умовах.

Відзначимо, Міністерство охорони здоров'я обговорює з Міністерством освіти формат роботи шкіл з 1 вересня в умовах пандемії коронавірусу. Зокрема, розглядається можливість обмеження одночасного перебування дітей у класах і навчання по змінах.

Нагадаємо, що за даними ЦГЗ,на 08 липня в Україні зафіксовано 50 414 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1306 летальних, 23 119 пацієнтів одужало.