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В Україні зафіксовано 807 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19

За добу зафіксовано 807 нових випадків
За даними ЦГЗ,на 08 липня (станом на 9:00) в Україні зафіксовано 50 414 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1306 летальних, 23 119 пацієнтів одужало.
В Україні зафіксовано 807 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 telegram.org/COVID19_Ukraine

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 2002 випадки;

Волинська область — 2825 випадків;

Дніпропетровська область — 1120 випадків; 

Донецька область — 713 випадків;

Житомирська область — 1484 випадки;

Закарпатська область — 3533 випадки;

Запорізька область — 599 випадків;

Івано-Франківська область — 2797 випадків;

Кіровоградська область — 664 випадки;

м. Київ — 5779 випадків;

Київська область — 2853 випадки;

Львівська область — 6562 випадки; 

Луганська область — 87 випадків;

Миколаївська область — 463 випадки;

Одеська область — 1984 випадки;

Полтавська область — 326 випадків;

Рівненська область — 4304 випадки;

Сумська область — 323 випадки;

Тернопільська область — 2142 випадки;

Харківська область — 2466 випадків;

Херсонська область — 201 випадок;

Хмельницька область — 863 випадки;

Чернівецька область — 5051 випадок;

Черкаська область — 695 випадків;

Чернігівська область — 578 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 08 липня 2020 року до Центру надійшло 1170 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 97 356 повідомлень про підозру на COVID-19.

Джерело: Офіційний Telegram канал МОЗ "Коронавірус_інфо"

Нагадаємо, що Міністерство охорони здоров'я оновило список країн, які відносяться до "червної зони" за показниками по коронавірусу. В оновлений список, зокрема, увійшли Чехія, Чорногорія, Мексика.

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08 07 2020 09:20
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