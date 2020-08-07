В Україні зафіксовано 807 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 За добу зафіксовано 807 нових випадків

За даними ЦГЗ,на 08 липня (станом на 9:00) в Україні зафіксовано 50 414 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1306 летальних, 23 119 пацієнтів одужало.

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Наразі коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька область — 2002 випадки; Волинська область — 2825 випадків; Дніпропетровська область — 1120 випадків; Донецька область — 713 випадків; Житомирська область — 1484 випадки; Закарпатська область — 3533 випадки; Запорізька область — 599 випадків; Івано-Франківська область — 2797 випадків; Кіровоградська область — 664 випадки; м. Київ — 5779 випадків; Київська область — 2853 випадки; Львівська область — 6562 випадки; Луганська область — 87 випадків; Миколаївська область — 463 випадки; Одеська область — 1984 випадки; Полтавська область — 326 випадків; Рівненська область — 4304 випадки; Сумська область — 323 випадки; Тернопільська область — 2142 випадки; Харківська область — 2466 випадків; Херсонська область — 201 випадок; Хмельницька область — 863 випадки; Чернівецька область — 5051 випадок; Черкаська область — 695 випадків; Чернігівська область — 578 випадків. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 08 липня 2020 року до Центру надійшло 1170 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 97 356 повідомлень про підозру на COVID-19. Джерело: Офіційний Telegram канал МОЗ "Коронавірус_інфо" Нагадаємо, що Міністерство охорони здоров'я оновило список країн, які відносяться до "червної зони" за показниками по коронавірусу. В оновлений список, зокрема, увійшли Чехія, Чорногорія, Мексика.

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