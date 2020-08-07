В Україні зафіксовано 807 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 2002 випадки;
Волинська область — 2825 випадків;
Дніпропетровська область — 1120 випадків;
Донецька область — 713 випадків;
Житомирська область — 1484 випадки;
Закарпатська область — 3533 випадки;
Запорізька область — 599 випадків;
Івано-Франківська область — 2797 випадків;
Кіровоградська область — 664 випадки;
м. Київ — 5779 випадків;
Київська область — 2853 випадки;
Львівська область — 6562 випадки;
Луганська область — 87 випадків;
Миколаївська область — 463 випадки;
Одеська область — 1984 випадки;
Полтавська область — 326 випадків;
Рівненська область — 4304 випадки;
Сумська область — 323 випадки;
Тернопільська область — 2142 випадки;
Харківська область — 2466 випадків;
Херсонська область — 201 випадок;
Хмельницька область — 863 випадки;
Чернівецька область — 5051 випадок;
Черкаська область — 695 випадків;
Чернігівська область — 578 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 08 липня 2020 року до Центру надійшло 1170 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 97 356 повідомлень про підозру на COVID-19.
Джерело: Офіційний Telegram канал МОЗ "Коронавірус_інфо"
Нагадаємо, що Міністерство охорони здоров'я оновило список країн, які відносяться до "червної зони" за показниками по коронавірусу. В оновлений список, зокрема, увійшли Чехія, Чорногорія, Мексика.
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