МОЗ оновив перелік країн "червоної зони" по коронавірусу: що змінилось
Про це повідомляє прес-служба МОЗ, передає РБК - Україна.
Зазначимо, за оновленою інформацію, в цей список країн увійшли:
- Казахстан,
- Острови Теркс і Кайкос,
- Палестина,
- Киргизстан,
- Сейшельські острови,
- Мексика,
- Чорногорія,
- Сурінам,
- Сальвадор,
- Албанія,
- Чехія.
Всього в перелік країн "червоної зони" входять 62 країни. Серед них США, Росія, Франція, Білорусь, Єгипет, Молдова, Мальдіви, Бразилія, Ізраїль та інші.
До країн "зеленої зони" входять Румунія, Болгарія, Іран, Сербія, Польща, Італія, Туреччина, Хорватія, Греція, Індія, Нідерланди, Словенія, Норвегія, Ірландія, Данія, Литва, Угорщина, Німеччина, Ісландія, Австралія, Грузія та інші.
Зазначимо, це означає, що, якщо людина приїхала з країни "зеленої зони", то їй самоізоляція або обсервація не потрібні. Якщо ж з "червоної зони", то вищезгадані дії потрібно буде виконати.
Разом з тим, якщо людина є громадянином країни "червоної зони", але має підтверджувальні документи, що протягом останніх 14 днів вона перебувала в країні "зеленої зони", буде розглядатися тільки країна відправлення.
Обов’язковою умовою для іноземців є наявність полісу медичного страхування на випадок захворювання коронавірусом.
Нагадаємо, що Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що в Україні за останні два тижні була негативна статистика по коронавірусу. Це один із критеріїв, на які звертає увагу Європейський Союз під час прийняття рішень.
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