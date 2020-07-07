У МЗС сумніваються, що ЄС відкриє кордони для українців наступного тижня В Україні кілька тижнів була негативна статистика по коронавірусу

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що в Україні за останні два тижні була негативна статистика по коронавірусу. Це один із критеріїв, на які звертає увагу Європейський Союз під час прийняття рішень.

Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)

Про це він заявив на брифінгу, передає РБК - Україна. Кулеба сумнівається, що на наступному тижні це рішення може бути переглянуте. "Але ми будемо працювати з європейськими колегами, щоб як тільки Україна впишеться в цю нормативку, ми відразу отримали зелене світло з боку ЄС", - заявив він. Нагадаємо, що Міністерство закордонних справ запустило інтерактивну карту з інформацією про дозволи та обмеження в'їзду до країн під час пандемії коронавірусу.

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