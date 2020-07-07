CУСПІЛЬСТВО НОВИНИМіністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що в Україні за останні два тижні була негативна статистика по коронавірусу. Це один із критеріїв, на які звертає увагу Європейський Союз під час прийняття рішень.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У МЗС сумніваються, що ЄС відкриє кордони для українців наступного тижня
В Україні кілька тижнів була негативна статистика по коронавірусу
Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)
Про це він заявив на брифінгу, передає РБК - Україна.
Кулеба сумнівається, що на наступному тижні це рішення може бути переглянуте.
"Але ми будемо працювати з європейськими колегами, щоб як тільки Україна впишеться в цю нормативку, ми відразу отримали зелене світло з боку ЄС", - заявив він.
Нагадаємо, що Міністерство закордонних справ запустило інтерактивну карту з інформацією про дозволи та обмеження в'їзду до країн під час пандемії коронавірусу.
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