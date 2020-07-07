Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У МЗС сумніваються, що ЄС відкриє кордони для українців наступного тижня

В Україні кілька тижнів була негативна статистика по коронавірусу
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що в Україні за останні два тижні була негативна статистика по коронавірусу. Це один із критеріїв, на які звертає увагу Європейський Союз під час прийняття рішень.
У МЗС сумніваються, що ЄС відкриє кордони для українців наступного тижня Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)

Про це він заявив на брифінгу, передає РБК - Україна.

Кулеба сумнівається, що на наступному тижні це рішення може бути переглянуте.

"Але ми будемо працювати з європейськими колегами, щоб як тільки Україна впишеться в цю нормативку, ми відразу отримали зелене світло з боку ЄС", - заявив він.

Нагадаємо, що Міністерство закордонних справ запустило інтерактивну карту з інформацією про дозволи та обмеження в'їзду до країн під час пандемії коронавірусу.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

07 07 2020 11:20
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Ось таке літо. Чому початок червня більше схожий на жовтень?

Ось таке літо. Чому початок червня більше схожий на жовтень?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.