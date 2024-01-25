Київ і Берлін завершують переговори про гарантії безпеки – канцлер

Німеччина та Україна готують двосторонню угоду про гарантії безпеки.

Про це розказав канцлер ФРН Олаф Шольц на спільній конференції з премʼєр-міністром Словаччини Робертом Фіцо, передає сайт уряду ФРН.

В німецькому уряду заявили, що Шольц провів розмову із президентом України Володимиром Зеленським.

Важливу роль у ній посіло питання "партнерства у сфері безпеки".

"Я припускаю, що ми найближчим часом це фіналізуємо... Природа питання потребує того, щоб ми обидва говорили про це, коли ми разом завершимо роботу над документом, а не до того, як його буде завершено. Але в мене є відчуття, що ми на порозі завершення перемовин", - сказав Шольц.

Він запевнив, що Берлін підтримуватиме Київ стільки, скільки потрібно.

Крім того, вчора Шольц заявив, що Європа повинна розширити підтримку Україні.