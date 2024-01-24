Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Європа повинна розширити підтримку Україні – Шольц

24 січня 2024, 19:15
Європа повинна розширити підтримку Україні – Шольц
Фото: Главком
Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав країни Європи збільшити обсяги поставок озброєнь Україні через побоювання, що допомога з боку США може припинитися.

Про це Шольц розказав в інтерв'ю тижневику Die Zeit.

"Європа повинна робити більше для підтримки України у її захисті", – заявив Шольц.

Внески, які європейські країни виділили на 2024 рік, поки що недостатньо великі", – додав він.

Канцлер також закликав обговорити, як кожна країна може значно розширити підтримку Києву.

Шольц досить роздратований тим, що Німеччину постійно критикують за недостатні зусилля, тоді як вона вже робить більше, ніж всі інші країни ЄС, набагато більше.

"На Німеччину припадає більше від половини відомих європейських поставок зброї в Україну, і Шольц сказав, що було б зарозумілістю думати, що ми можемо робити це самотужки в довгостроковій перспективі", - сказав канцлер ФРН. 

За його словами, було б не дуже добре, якби Німеччина, якщо США перестануть підтримувати Україну, стала найбільшим прихильником України.

"Ми, як колись сказав Гельмут Шмідт, є лише державою середньої потужності", - підсумував він.

 
допомогаУкраїнаканцлерШольф

Останні матеріали

Таємна зброя путіна. Успіх України на Чорному морі викриває брак рішучості Заходу – Пітер Дікінсон
Політика
Таємна зброя путіна. Успіх України на Чорному морі викриває брак рішучості Заходу – Пітер Дікінсон
Переклад iPress – 24 січня 2024, 16:44
Згинуть наші воріженьки: якби ж то. Авторитетна розповідь про війну України проти російської агресії – Едвард Лукас
Cуспільство
Згинуть наші воріженьки: якби ж то. Авторитетна розповідь про війну України проти російської агресії – Едвард Лукас
Переклад iPress – 24 січня 2024, 12:19
Світ має навчитися на трагедії Польщі. Відновлювати демократію ще важче, ніж створювати її – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Світ має навчитися на трагедії Польщі. Відновлювати демократію ще важче, ніж створювати її – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 23 січня 2024, 23:35
Існує навіть ймовірність конфлікту в космосі. Можливий сценарій нападу росії на країни НАТО – Daily Mail
Політика
Існує навіть ймовірність конфлікту в космосі. Можливий сценарій нападу росії на країни НАТО – Daily Mail
Переклад iPress – 23 січня 2024, 17:02
росіяни відкрили чорний хід до Європи. Завдання Литви – закрити його та стежити за дотриманням санкцій проти росії – CEPA
Політика
росіяни відкрили чорний хід до Європи. Завдання Литви – закрити його та стежити за дотриманням санкцій проти росії – CEPA
Переклад iPress – 23 січня 2024, 12:31
Фронт тримається. Але росіянам вдалося захопити по одному селу на Куп'янському та Бахмутському напрямках – Дональд Гілл
Cуспільство
Фронт тримається. Але росіянам вдалося захопити по одному селу на Куп'янському та Бахмутському напрямках – Дональд Гілл
Переклад iPress – 22 січня 2024, 23:45
Час добігає кінця. Норвегія має лише кілька років, щоб побудувати оборону – очільник Збройних сил Норвегії Ейрік Крістофферсен
Політика
Час добігає кінця. Норвегія має лише кілька років, щоб побудувати оборону – очільник Збройних сил Норвегії Ейрік Крістофферсен
Переклад iPress – 22 січня 2024, 16:23
Захід має взяти на себе відповідальність. Якщо Україна програє, світовий порядок визначатимуть вороги – ексгенсек НАТО Джордж Робертсон
Політика
Захід має взяти на себе відповідальність. Якщо Україна програє, світовий порядок визначатимуть вороги – ексгенсек НАТО Джордж Робертсон
Переклад iPress – 22 січня 2024, 12:40
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється