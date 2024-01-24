Європа повинна розширити підтримку Україні – Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав країни Європи збільшити обсяги поставок озброєнь Україні через побоювання, що допомога з боку США може припинитися.

Про це Шольц розказав в інтерв'ю тижневику Die Zeit.

"Європа повинна робити більше для підтримки України у її захисті", – заявив Шольц.

Внески, які європейські країни виділили на 2024 рік, поки що недостатньо великі", – додав він.

Канцлер також закликав обговорити, як кожна країна може значно розширити підтримку Києву.

Шольц досить роздратований тим, що Німеччину постійно критикують за недостатні зусилля, тоді як вона вже робить більше, ніж всі інші країни ЄС, набагато більше.

"На Німеччину припадає більше від половини відомих європейських поставок зброї в Україну, і Шольц сказав, що було б зарозумілістю думати, що ми можемо робити це самотужки в довгостроковій перспективі", - сказав канцлер ФРН.

За його словами, було б не дуже добре, якби Німеччина, якщо США перестануть підтримувати Україну, стала найбільшим прихильником України.

"Ми, як колись сказав Гельмут Шмідт, є лише державою середньої потужності", - підсумував він.