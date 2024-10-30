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Київ і москва ведуть перемовини про припинення ударів по енергетиці – FT

30 жовтня 2024, 08:26
Київ і москва ведуть перемовини про припинення ударів по енергетиці – FT
Фото: aa.com.tr
Переговори начебто були близькі до угоди в серпні, проте розірвалися через операцію у Курській області рф.

Україна і росія ведуть переговори щодо припинення ударів по енергетичній інфраструктурі обох сторін. 

Про це пише британська щоденна газета The Financial Times, посилаючись на власні джерела.

Видання додає, що Україна намагається вести переговори за посередництва Катару.

"Є дуже ранні переговори про потенційний перезапуск чогось. Зараз ведуться переговори щодо енергетичних об'єктів", - пише FT. 

Журналісти зазначають, що з наближенням зими Україна стикається з серйозними викликами через масштабні російські ракетні удари, які знищили майже половину її енергогенеруючих потужностей.

"І Київ, і москва раніше визнали, що припинення атак на українську енергосистему та російські нафтопереробні потужності було в їхніх спільних інтересах. Але путін навряд чи погодиться на угоду, поки російські війська не витіснять українські війська з Курської області, де вони все ще контролюють близько 600 кв. км території", - пише видання. 

Один з високопоставлених українських чиновників сказав, що москва та Київ вже зменшили частоту атак на енергетичну інфраструктуру одна одної в останні тижні в рамках домовленості, досягнутої їхніми спецслужбами. 

Разом з тим, він додав, що Україна планує продовжувати завдавати ударів по цілях, включаючи нафтопереробні заводи, щоб примусити росію до переговорів.

Вчора, 29 довтня, ми також писали, що Україна та Євросоюз домовилися про збільшення імпорту електроенергії до 2,1 ГВт взимку.

 

Росіяенергетикавійна в Україні

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