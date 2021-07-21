Київ із початку року відвідали понад 800 тис. туристів
З початку 2021 року Київ відвідали 308 тис. іноземних і понад 500 тисяч внутрішніх туристів, повідомила заступник голови КМДА Марина Хонда, пише "Інтерфакс-Україна".
"За даними Держприкордонслужби, найбільше іноземних туристів приїхали зі США - 26 576 осіб. На другому місці Ізраїль - 22 684 особи, а замикає "першу трійку" Туреччина – 21 057 туристів. До списку країн, звідки приїхали найбільше туристів, увійшли також Німеччина, Білорусь, Саудівська Аравія, Азербайджан, Велика Британія, Грузія та Індія", - повідомила Хонда.
За її словами, розвиток туризму після пандемії стане для Києва одним із головних пріоритетів. Для підвищення туристичної привабливості в місті наразі реалізують низку важливих проектів. Зокрема, нещодавно в Києві розпочала свою роботу "Академія гостинності" для підготовки добровільних помічників у сфері туризму. Також у столиці планують створення інклюзивного туристичного маршруту, що об'єднуватиме найвідоміші пам'ятки.
Марина Хонда додала, що з початку року зібрано 22,5 млн грн туристичного збору.
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