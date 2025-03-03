Київ із союзниками шукають заміну важливій зброї США для ЗСУ – Forbes

В першу чергу йдеться про ракети до ППО.

Британія може передати 5000 Martlet, а норвезька Kongsberg планує виробляти ракети для NASAMS в Україні.

Про це йдеться в матеріалі бізнес журналу Forbes.

Головна проблема це ракети до Patriot, які виробляють тільки у США і якщо Вашингтон відмовиться надавати їх, то Європі доведеться передати Україні SAMP/T.

Після катастрофічної прес-конференції в Овальному кабінеті в п’ятницю, під час якої президент США Дональд Трамп і віце-президент Венс дорікали президенту України Володимиру Зеленському за недостатню подяку їм за минулу допомогу США Україні, Україна та її союзники намагаються замінити найважливішу зброю американського виробництва на українському арсеналі.

Майже кожен другий клас зброї, який потрібен Україні, вона може створити самостійно чи придбати у своїх європейських союзників. Проте серед демократій світу США мають майже повну монополію на найкращі ракети "земля-повітря" і допоміжні пускові установки та радари.

Тому розроблені та вироблені в США батареї ЗРК, зокрема шість батарей Patriot, які захищають великі міста України від найнебезпечніших російських ракет, у тому числі гіперзвукових балістичних ракет, які надзвичайно важко перехопити. "Протиповітряна оборона є однією з найважливіших потреб України", - заявив міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам.

Однак оскільки Трамп лютує і об’єднує США із Росією та іншими автократіями, Україна та Європа не можуть розраховувати на подальшу підтримку США. Не дарма новообраний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав Європу досягти "стратегічної незалежності".

Лише через два дні після катастрофічної прес-конференції в Білому домі Зеленський зустрівся з європейськими лідерами в Лондоні, щоб намітити шлях вперед для України та її союзників, які залишилися.

На конференції прем’єр-міністр Британії Кір Стармер пообіцяв виділити 2 мільярди доларів США на постачання Україні 5000 ракет протиповітряної оборони Martlet малої дальності виробництва французької фірми Thales на заводі в Белфасті. Водночас норвезька фірма Kongsberg оголосила про план об’єднання з українською компанією для виробництва в Україні ракет класу "земля-повітря" для 13 українських батарей ППО середньої дальності NASAMS.

Жодна ініціатива не вирішує проблему дальньої протиповітряної оборони України.

Так, Martlets можуть вражати російські безпілотники та інші менші повітряні загрози з відстані п'яти миль.

NASAMS може атакувати вищі та швидші загрози з відстані 25 миль, але Patriot можуть перехоплювати літаки, безпілотники та всі балістичні ракети, що рухаються найшвидше, на відстані 60 миль або далі.

Україна отримувала ракети для своїх батарей Patriot невеликими партіями і оперативно їх запускала. Ймовірно, в Україні немає великих запасів ракет Patriot, і вони можуть швидко закінчитися, оскільки американці не надають допомогу.

Можливо, Державний департамент США під керівництвом мовчазного держсекретаря Трампа Марко Рубіо дасть дозвіл на новий ракетний завод Patriot у Німеччині, яким спільно керують американська компанія Raytheon і європейський виробник ракет MBDA, для продажу Patriot Україні. Але цей завод все ще будується і не очікує завершити свою першу ракету раніше 2027 року.