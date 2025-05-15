Київ на переговорах у Туреччині готовий обговорити 30-денне припинення вогню
Українські політики кажуть, що зустрінуться з російською командою лише для того, щоб обговорити, як реалізувати і контролювати безумовне 30-денне припинення вогню, запропоноване адміністрацією президента США Дональда Трампа.
Про це пише газета The Wall Street Journal.
Видання зазначає, що Україна погодилася на таке припинення вогню ще в березні, проте президент рф Володимир путін досі не підтримав цю ідею.
На сьогодні також офіційно не повідомляли, хто увійде до української делегації.
Сьогодні вночі стало відомо, що російську очолить помічник путіна Володимир Мединський, який вже представляв росію на перемовинах на початку повномасштабного вторгнення.
Зранку російські ЗМІ писали, що перемовини мають початися о 10 ранку.