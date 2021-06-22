Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Київ накрила хмара піску, яку принесло з астраханських степів

Містяни також жаліються на смог
Київ 22 червня накрила піщана буря, яку нанесло з астраханських напівпустельних степів. Її можна спостерігати також на території Київщини, Полтавщини та Дніпропетровщини.
Київ накрила хмара піску, яку принесло з астраханських степів У Києві значно погіршилась видимість через хмару піску, яку принесло у столицю з Астраханських степів, 22 червня 2021 року Фото: hromadske

Про піщану бурю розповів метеоролог Валерій Латуха, повідомляє "Громадське".

Каже, що пилова хмара накрила Лівобережну Україну. Таке явище називається - "Астраханський суховій". Його спостерігають із космосу.

Кияни у соцмережах подекуди жаліються на смог, а також те, що пісок потрапляє в очі та на зуби.

У столиці значно погіршилась видимість. Так з правого берега Дніпра не видно лівий, і навпаки.

У Києві значно погіршилась видимість через хмару піску, яку принесло у столицю з Астраханських степів, 22 червня 2021 року

Фото: hromadske

У Києві значно погіршилась видимість через хмару піску, яку принесло у столицю з Астраханських степів, 22 червня 2021 року

Фото: hromadske

Зазначимо, що у столиці вже тиждень утримується суха та спекотна погода.

Оновлено: в Укргідрометцентрі нам у коментарі підтвердили, що над Києвом 22 червня висить імла, яку, ймовірно, спровокувала піщана буря з Каспійського регіону. Це підтверджують супутникові знімки.

Синоптикиня Українського гідрометцентру Олександра Хала розповідає, що повітряна маса з піском в Україні зараз простягається над територією Полтавщини, Київщини та зачіпає Дніпропетровщину.

За прогнозами, така хмара пилу протримається у повітрі найближчі кілька діб.

Оновлено: у Київській міській державній адміністрації повідомили, що на двох автоматизованих постах спостереження у Дарницькому та Дніпровському районах зафіксували підвищення концентрацій пилу у повітрі. Висока та суха температура повітря спричинила смог.

Фахівці радять людям, які мають хронічні захворювання дихальних шляхів, алергічні реакції, захворювання серцево-судинної системи, наразі утриматися від перебування на вулиці, зачинити вікна. Якщо ж є нагальна потреба вийти на вулицю, слід взяти з собою чисту воду та захист для дихальних шляхів.

Нагадаємо, що через вплив антициклону Zoe в Україну прийшла сильна спека. Упродовж кількох наступних днів денна температура сягатиме до 36° C.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

22 06 2021 17:43
ТЕГИ: Київ, буря
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Серґей Кіслов - у світі спостерігається зростання попиту на соняшникову олію

Серґей Кіслов - у світі спостерігається зростання попиту на соняшникову олію

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.