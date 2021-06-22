Київ накрила хмара піску, яку принесло з астраханських степів
Про піщану бурю розповів метеоролог Валерій Латуха, повідомляє "Громадське".
Каже, що пилова хмара накрила Лівобережну Україну. Таке явище називається - "Астраханський суховій". Його спостерігають із космосу.
Кияни у соцмережах подекуди жаліються на смог, а також те, що пісок потрапляє в очі та на зуби.
У столиці значно погіршилась видимість. Так з правого берега Дніпра не видно лівий, і навпаки.
У Києві значно погіршилась видимість через хмару піску, яку принесло у столицю з Астраханських степів, 22 червня 2021 року
Фото: hromadske
У Києві значно погіршилась видимість через хмару піску, яку принесло у столицю з Астраханських степів, 22 червня 2021 року
Фото: hromadske
Зазначимо, що у столиці вже тиждень утримується суха та спекотна погода.
Оновлено: в Укргідрометцентрі нам у коментарі підтвердили, що над Києвом 22 червня висить імла, яку, ймовірно, спровокувала піщана буря з Каспійського регіону. Це підтверджують супутникові знімки.
Синоптикиня Українського гідрометцентру Олександра Хала розповідає, що повітряна маса з піском в Україні зараз простягається над територією Полтавщини, Київщини та зачіпає Дніпропетровщину.
За прогнозами, така хмара пилу протримається у повітрі найближчі кілька діб.
Оновлено: у Київській міській державній адміністрації повідомили, що на двох автоматизованих постах спостереження у Дарницькому та Дніпровському районах зафіксували підвищення концентрацій пилу у повітрі. Висока та суха температура повітря спричинила смог.
Фахівці радять людям, які мають хронічні захворювання дихальних шляхів, алергічні реакції, захворювання серцево-судинної системи, наразі утриматися від перебування на вулиці, зачинити вікна. Якщо ж є нагальна потреба вийти на вулицю, слід взяти з собою чисту воду та захист для дихальних шляхів.
Нагадаємо, що через вплив антициклону Zoe в Україну прийшла сильна спека. Упродовж кількох наступних днів денна температура сягатиме до 36° C.
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