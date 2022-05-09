Київ найбрудніше місто у світі

Київ посів перше місце у світі за рівнем забрудненості повітря.

Фото: з вільного доступу

Про це УНН пише з посиланням на дані AQI. Станом на 11:30 індекс якості повітря у Києві становить 187. Концентрація небезпечних речовин у 25,2 рази перевищує річне нормативне значення ВООЗ якості повітря. Друге місце у списку займає столиця Колумбії Богота з коефіцієнтом 153. На третьому місці столиця Індонезії Джакарта – 131.



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