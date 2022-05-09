CУСПІЛЬСТВО НОВИНИКиїв посів перше місце у світі за рівнем забрудненості повітря.
Нагадаємо, що під Києвом загасили п'ять пожеж на торфовищах.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Київ найбрудніше місто у світі
Фото: з вільного доступу
Про це УНН пише з посиланням на дані AQI.
Станом на 11:30 індекс якості повітря у Києві становить 187. Концентрація небезпечних речовин у 25,2 рази перевищує річне нормативне значення ВООЗ якості повітря.
Друге місце у списку займає столиця Колумбії Богота з коефіцієнтом 153. На третьому місці столиця Індонезії Джакарта – 131.
Нагадаємо, що під Києвом загасили п'ять пожеж на торфовищах.
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05 09 2022 11:41 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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