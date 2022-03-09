Під Києвом загасили п'ять пожеж на торфовищах
Про це повідомляє ДСНС.
"Рятувальники Київської області тримають ситуацію з торф'яними пожежами під контролем. Станом на 8:00 триває ліквідація вогнища пожежі в селі Соснівка Вишгородського району", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що ліквідовано три осередки пожежі у Бучанському районі, а саме – у селі Червоний Ріг, Гостомель та Буча.
Також ліквідовано осередок пожежі у Димері Вишгородського району та осередок у селі Нові Безрадичі в Обухівському районі.
У свою чергу, Київській міська держадміністрація повідомляє, що в місті спостерігається низький рівень забруднення повітря.
Нагадаємо, 2 вересня Київ потрапив до першої трійки міст світу із найвищим рівнем забруднення повітря через торф'яні пожежі. Лише надвечір повітря в столиці трохи очистилося.
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