RSS
НОВИНИ

Під Києвом загасили п'ять пожеж на торфовищах

У Київській області ліквідовано п'ять вогнищ пожеж на торфовищах у Бучанському, Вишгородському та Обухівському районах. При цьому ще одне займання триває у Вишгородському районі.
Під Києвом загасили п Фото: з вільних джерел

Про це повідомляє ДСНС.

"Рятувальники Київської області тримають ситуацію з торф'яними пожежами під контролем. Станом на 8:00 триває ліквідація вогнища пожежі в селі Соснівка Вишгородського району", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ліквідовано три осередки пожежі у Бучанському районі, а саме – у селі Червоний Ріг, Гостомель та Буча.

Також ліквідовано осередок пожежі у Димері Вишгородського району та осередок у селі Нові Безрадичі в Обухівському районі.

У свою чергу, Київській міська держадміністрація повідомляє, що в місті спостерігається низький рівень забруднення повітря.

Нагадаємо, 2 вересня Київ потрапив до першої трійки міст світу із найвищим рівнем забруднення повітря через торф'яні пожежі. Лише надвечір повітря в столиці трохи очистилося.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

03 09 2022 12:48
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Здатність адаптуватися - запорука успіху української армії. Про боротьбу адаптацій на війні росії проти України від австралійського генерала Міка Раяна

Здатність адаптуватися - запорука успіху української армії. Про боротьбу адаптацій на війні росії проти України від австралійського генерала Міка Раяна

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.