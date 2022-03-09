Під Києвом загасили п'ять пожеж на торфовищах

У Київській області ліквідовано п'ять вогнищ пожеж на торфовищах у Бучанському, Вишгородському та Обухівському районах. При цьому ще одне займання триває у Вишгородському районі.

Про це повідомляє ДСНС.

"Рятувальники Київської області тримають ситуацію з торф'яними пожежами під контролем. Станом на 8:00 триває ліквідація вогнища пожежі в селі Соснівка Вишгородського району", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ліквідовано три осередки пожежі у Бучанському районі, а саме – у селі Червоний Ріг, Гостомель та Буча.

Також ліквідовано осередок пожежі у Димері Вишгородського району та осередок у селі Нові Безрадичі в Обухівському районі.

У свою чергу, Київській міська держадміністрація повідомляє, що в місті спостерігається низький рівень забруднення повітря.

Нагадаємо, 2 вересня Київ потрапив до першої трійки міст світу із найвищим рівнем забруднення повітря через торф'яні пожежі. Лише надвечір повітря в столиці трохи очистилося.