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У столиці нормалізувалася якість повітря - КМДА

Якість повітря у Києві нормалізувалася: станом 16:25 спостерігається низький рівень забрудненості.
У столиці нормалізувалася якість повітря - КМДА Фото: lviv.dsns.gov.ua

Про це йдеться на сайті КМДА.

Раніше у столиці спостерігалося задимлення через торф’яні пожежі в області.

Нагадаємо, станом на ранок 2 вересня Київ опинився на другому місці світового рейтингу міст із найзабрудненішим повітрям.

Станом на 16:25 Київ у рейтингу найзабрудненіших міст світу опустився із другої на 39 сходинку. Нині індекс забруднення повітря у столиці становить 53 (помірний рівень забруднення – ред.) за норми у 50.

У КМДА додали, що стежити за станом атмосферного повітря в режимі реального часу можна за посиланням, а також у міському застосунку "Київ Цифровий".

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на Київщині горять 5 торф`янників.

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02 09 2022 17:44
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