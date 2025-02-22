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Київ не готовий підписати "угоду про надра" зі США – ЗМІ

22 лютого 2025, 14:55
Київ не готовий підписати
Угода є частиною зусиль, спрямованих на завершення російсько-української війни.

Український президент Володимир Зеленський поки не готовий підписати з США угоду про використання українських природних ресурсів через "проблемні питання" в її нинішній версії.

Про це інформує телеканал Sky News

Видання додає, що так звана угода про надра "ще не готова до підписання, є низка проблемних питань, і в нинішньому вигляді проєкту президент не готовий її прийняти".

"На сьогодні проєкти не відображають партнерства в угоді і містять лише односторонні зобов'язання з боку України", – розказало джерело телеканалу.

Договрі про копалини, домовленість про яку викликала кризу у відносинах США та України, є частиною зусиль, спрямованих на завершення російсько-української війни.

Однак The Wall Street Journal пише, що договір про надра зі США може бути підписаний сьогодні.

 

договірвійна в Українікопалини

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