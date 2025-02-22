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Договір про надра зі США може бути підписаний сьогодні – WSJ

22 лютого 2025, 09:32
Договір про надра зі США може бути підписаний сьогодні – WSJ
Фото: lexinform.com.ua
Вирішальну роль у завершенні умов угоди зіграв спецпредставник США з питань України і росії Кіт Келлог.

Угода про надра між Україною і США може бути підписана у суботу, 22 лютого.

Про це йдеться в матеріалі The Wall Street Journal

"Угода може бути підписана вже в суботу, хоча вона ще не завершена, повідомили джерела, поінформовані про переговори. Точні терміни дізнатися не вдалося", - пише видання. 

Журналісти додають, що людина, наближена до уряду в Києві, сказала, що "велику роль" у завершенні умов угоди зіграв спецпредставник США з питань України і росії Кіт Келлог, зміцнивши довіру з Зеленським та іншими українськими посадовцями під час триденного візиту до столиці країни.

Нагадаємо, що в суботу стало відомо, що США можуть закрити доступ України до Starlink через корисні копалини.

Крім того, вчора ми писали, що Україна і США всю ніч вели переговори щодо угоди про корисні копалини.

 

корисні копалинипереговоривійна в Україні

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