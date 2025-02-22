Договір про надра зі США може бути підписаний сьогодні – WSJ

Вирішальну роль у завершенні умов угоди зіграв спецпредставник США з питань України і росії Кіт Келлог.

Угода про надра між Україною і США може бути підписана у суботу, 22 лютого.

Про це йдеться в матеріалі The Wall Street Journal.

"Угода може бути підписана вже в суботу, хоча вона ще не завершена, повідомили джерела, поінформовані про переговори. Точні терміни дізнатися не вдалося", - пише видання.

Журналісти додають, що людина, наближена до уряду в Києві, сказала, що "велику роль" у завершенні умов угоди зіграв спецпредставник США з питань України і росії Кіт Келлог, зміцнивши довіру з Зеленським та іншими українськими посадовцями під час триденного візиту до столиці країни.

Нагадаємо, що в суботу стало відомо, що США можуть закрити доступ України до Starlink через корисні копалини.

Крім того, вчора ми писали, що Україна і США всю ніч вели переговори щодо угоди про корисні копалини.